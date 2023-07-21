Прокуратура запросила 18 лет колонии для основателя Group-IB Ильи Сачкова

Прокурор попросил Мосгорсуд приговорить основателя Group-IB (переименована в F.A.C.C.T.) Илью Сачкова к 18 годам колонии по делу о госизмене. Об этом сообщил его адвокат Сергей Афанасьев «РИА Новости». Илья Сачков не признал вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Сачков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Илья Сачков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Адвокат господина Сачкова сообщил РБК, что процесс по делу прошел в «спринтерском» темпе: уголовное дело рассмотрели за 10 рабочих дней. «Защита настаивала на оправдании. Полагаю, что единственно возможный приговор по данному уголовному делу — это оправдательный»,— сказал адвокат.

Илья Сачков находится под арестом по подозрению в госизмене с сентября 2021 года. По версии ФСБ, он передавал сведения, составляющие гостайну, иностранным спецслужбам.

В июне 2021 года Илья Сачков записал видео, в котором заявил, что против него готовил провокации сотрудник ФСБ Олег Кашенцов. «Еще до ареста я понимал, что против меня готовится серьезная провокация»,— говорил основатель Group-IB.

По словам адвоката (материалы дела засекречены), главный свидетель обвинения по делу Ильи Сачкова — экс-начальник 2-го управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, отбывающий срок в 22 года по той же статье. Защита Ильи Сачкова полагает, что Сергей Михайлов мог отомстить ему, поскольку тот ранее выступал свидетелем обвинения по его уголовному делу.

Приговор Илье Сачкову огласят 26 июля в 13:00.

Подробнее — в материале «Илья Сачков не принял госизмену».

Анастасия Ларина