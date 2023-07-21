Песков: Путин положительно относится к творчеству Shaman

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин «очень по-доброму» относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к военной операции, в том числе к творчеству певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

20 июля артист выпустил клип на новую песню «Мой бой». За сутки видеоклип набрал 1,2 млн просмотров на YouTube. «Клип снят в зоне проведения СВО в рамках моего благотворительного тура по городам Новороссии»,— говорится в описании к ролику.

Через несколько часов после выпуска клипа Shaman попал под санкции Канады наряду с другими артистами, «поддерживающими усилия Кремля по русификации украинской культуры». «О таких мелочах мне думать некогда»,— так артист прокомментировал нахождение своего имени в санкционных списках.

В 2018 году Владимир Путин в интервью Регине Парпиевой на вопрос о своих музыкальных предпочтениях ответил, что любит Чайковского, Шуберта, Моцарта, Листа, Шопена, Бетховена и Брамса. Он отметил, что ему тяжело дается прослушивание музыки heavy metal. В январе 2022 года Владимир Путин публично назвал своей любимой группой «Любэ». Миф о том, что президент является поклонником творчества «Любэ», существует с 2000-х.

Полина Мотызлевская