Сбербанк и ВТБ повысят максимальные ставки по вкладам до 10%

Сбербанк и ВТБ после решения Центробанка о повышении ключевой ставки до 8,5% сообщили, что повысят максимальные ставки по вкладам до 10%.

Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев сообщил, что ставка вырастет с 24 июля.

21 июля совет директоров Банка России по итогам планового заседания повысил ключевую ставку до 8,5%. Ранее она была на уровне 7,5% годовых, показатель не менялся с сентября 2022 года. Сегодняшнее повышение ставки оказалось более серьезным, чем ожидал рынок (предполагалось, что ставка может быть повышена лишь до 8%).

Александр Кислов