Новый гиперкар Bugatti дебютирует в 2024 году

Компания Bugatti анонсировала новую модель — автомобиль, который заменит гиперкар Bugatti Chiron, будет представлен в 2024 году.

Новый автомобиль станет последним проектом Ахима Аншайдта, который покинет пост главного дизайнера Bugatti после 19 лет сотрудничества с французским автопроизводителем. Работа над новинкой велась на протяжении двух последних лет, а готовить ее к серийному производству будет новый главный дизайнер Bugatti Фрэнк Хейл.

Премьера нового гиперкара Bugatti состоится в следующем году, а серийное производство модели начнется в 2026-м. Никакой информации о новинке нет, но известно, что она получит полностью новую платформу и лишится двигателя W16 — его заменит новая гибридная силовая установка, подробности о которой не раскрываются.

Напомним, последним автомобилем Bugatti с двигателем W16 стал построенный в единственном экземпляре Chiron Profilee, который был продан на торгах RM Sotheby’s за 9,8 млн евро, оказавшись самым дорогим новым автомобилем, когда-либо продававшимся на аукцилне.

Максим Вершинин

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