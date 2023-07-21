Прокурор запросил для судьи Кондрат 11,5 года общего режима

Гособвинение запросило 11 лет и 6 месяцев колонии общего режима для судьи столичного Арбитражного суда Елены Кондрат. Прокурор просит признать ее виновной по ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве). Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В сообщении говорится, что в сентябре 2020 года Елена Кондрат рассказала своей коллеге — судье арбитражного суда Елене Махалкиной — о том, что к ней обратились люди, готовые передать взятку в размере $50 тыс. Также установлено, что речь о такой сумме шла в телефонных разговорах и при личных встречах Елены Кондрат с судьей Махалкиной.

«Кондрат убеждала судью принять по арбитражному делу за денежное вознаграждение нужное решение, а сама Кондрат решила выступить посредником при передаче денежных средств. Однако коллега обратилась в правоохранительные органы, и передача денежных средств проходила под контролем оперативных служб»,— говорится в сообщении.

Подсудимой также просят назначить штраф в размере 253 383 000 руб. с лишением права занимать должности в судебной системе и системе правоохранительных органов сроком на 6 лет.

Уголовное дело в отношении госпожи Кондрат возбудил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ноябре 2021 года.11 июля 2023-го Мосгорсуд начал рассмотрение дела о даче взятки в размере $50 тыс. По версии следствия, деньги, упакованные в пакет и картонную коробку из-под обуви Chanel, передавались за исключение ряда физических и юридических лиц из списка подлежащих субсидиарной ответственности, фигурировавшего в деле, которое рассматривала судья Махалкина.

Елена Кондрат не признает вину. По ее словам, деньги, которые она передала в машине своей коллеге, на самом деле давались «в долг на квартиру». Госпожа Кондрат говорила, что за несколько месяцев до встречи с Еленой Махалкиной та якобы «попалась на взятке», после чего начала «провоцировать других судей на аналогичное преступление, прося денег на квартиру под контролем оперативников».

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Бывшая судья не согласилась с обвинением».

Полина Мотызлевская