ФСБ задержала под Белгородом подозреваемого в сбыте взрывчатки

Сотрудники спецслужб задержали в пригороде Белгорода мужчину, который в это время вскрывал тайник со взрывчаткой и «средствами поражения». Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В спецслужбе заявили, что в тайнике в районе пригородного поселка Дубовое находились «гексогеносодержащее пластичное взрывчатое вещество» и электродетонатор мгновенного действия типа ЭДП (электродетонатор промышленный, советское устройство для инициации подрывных зарядов военного и промышленного назначения).

В УФСБ считают, что задержанный собирался сбыть взрывчатку «совместно с неустановленными лицами» на территории России. В связи с этим следственный отдел управления возбудил против задержанного уголовное дело по подозрению в покушении на незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств «группой лиц по предварительному сговору» (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 5 ст. 222.1 УК РФ, максимальное наказание — 12 лет лишения свободы, однако из-за незавершенности преступления оно может быть сокращено вдвое).

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте