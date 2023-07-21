Зарубежные СМИ: Что известно о сбежавшем в КНДР американце?

История побега военного армии США в Северную Корею обрастает подробностями. Американские власти полагают, что солдат находится под стражей в КНДР. В Пентагоне заявили, что военнослужащий «умышленно и без разрешения» пересек демилитаризованную зону. Официальные лица не называют его имени. Но, по данным СМИ, речь идет о рядовом второго класса Трэвисе Кинге, который служил в Южной Корее. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ahn Young-joon / AP Фото: Ahn Young-joon / AP

Рядовой Кинг должен был вылететь в США из аэропорта неподалеку от Сеула. Он прошел таможенный контроль, но в самолет не сел, каким-то образом солдату удалось вернуться. На автобусе он доехал до демилитаризованной зоны и присоединился к группе туристов, которая приехала посмотреть на границу. Один из них рассказал CBS, что Кинг с громким смехом пробежал из Южной Кореи в Северную, и военным потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что произошло. Сначала собеседник телеканала подумал, что это неудачная шутка. Но обратно военнослужащий не вернулся.

Американские власти полагают, что солдат арестован. Но точных данных нет: Пхеньян не отвечает на запросы Вашингтона, пишет The Guardian. Газета уточняет, что это может быть первым за пять лет задержанием американца в Северной Корее.

А вот бегства солдата США в КНДР не случалось с шестидесятых. Financial Times напоминает о четырех таких инцидентах. Все эти военные пытались скрыться от преследования или дезертировать. Только один из них вернулся из Северной Кореи живым спустя 40 лет. Он рассказывал, что солдат заставляли изучать труды Ким Ир Сена по 10 часов в день.

Потом пропаганда представила их внешнему миру как доказательство превосходства политической системы Северной Кореи. А еще четверых солдат сняли в шпионском телесериале «Невоспетые герои»: они, конечно же, сыграли американских злодеев.

Вашингтон пока не назвал поступок рядового Кинга дезертирством. Но такая версия определенно рассматривается. Как отмечает CNN, за неделю до бегства солдата освободили из изолятора в Южной Корее. Там он провел около двух месяцев за драку в клубе и повреждение полицейской машины. И, оказавшись в США, Кинг столкнулся бы с очередными разбирательствами по этому поводу только уже на родине

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