Суд прекратил дело о ЛГБТ-пропаганде в отношении нижегородского книжного магазина

Автозаводский районный суд вынес постановление о прекращении производства по делу в отношении ООО «Новый книжный М» (сеть книжных магазинов «Читай город») по подозрению в распространении ЛГБТ-пропаганды. Информация опубликована в картотеке дел суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В апреле в суд поступил протокол об административном нарушении, предусмотренном статьей КОАП о пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Тогда суд вернул его заявителям, так как счел, что документ составлен должностным лицом, не имеющим на это права. Новый протокол в трехдневный срок в суд не поступил.

Как сообщал «Ъ», закон о запрете ЛГБТ-пропаганды начал действовать в России с конца 2022 года. В ноябре того же года активисты движения «Волонтерская рота боевого братства» проверили соблюдение правил в книжных магазинах Нижнего Новгорода и указали на нарушения.

Андрей Репин