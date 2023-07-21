Компании из Санкт-Петербурга приобрели часть активов завода «Лиотех» в Новосибирске

В ходе банкротства ООО «Энергорешения» (управляло заводом по производству литий-ионных аккумуляторов «Лиотех» в Новосибирской области) с торгов продана часть имущества компании. Торги проходили по пяти лотам с общей начальной ценой - 206 млн руб. Три из них достались НПО «Ленэнергомаш» (Санкт-Петербург). Компания приобрела основные средства, составляющие три производственные линии. Общая сумма покупки составила 12,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Еще два лота, также включающих производственные линии, выкупило ООО «Меркурий» (Санкт-Петербург). Их общая итоговая стоимость составила 2,6 млн руб.

НПО «Ленэнергомаш» зарегистрировано в 2011 году, ведет деятельность в сфере торговли, единственным владельцем, по данным «СПАРК-Интерфакс», является Наталья Зацарина. ООО «Меркурий» ведет деятельность в сфере строительства, 100% принадлежит владельцу санкт-петербургского ООО «Главное строительное управление» Роману Такмакову.

«Энергорешения» были признаны банкротом в августе 2018 года. Общий размер кредиторской задолженности тогда составлял 9,8 млрд руб., из которых 9 млрд руб. — долг перед «Роснано». В 2019 году «Энергорешения» заключили мировое соглашение с кредиторами о выплате долгов в течение 10 лет, однако в марте 2022 года оно было расторгнуто по заявлению «Роснано» и арбитражный суд возобновил процедуру банкротства.

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Лолита Белова