Бывший замминистра природных ресурсов Красноярского края стал фигурантом уголовного дела

В отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии Красноярского края и экс-руководителя КГКУ «Лесная охрана» возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как считает следствие, руководитель КГКУ по указанию заместителя министра фиктивно трудоустроил госинспектором знакомого. Фактически новый сотрудник в КГКУ свои функции не осуществлял, так как работал на базе отдыха, принадлежащей семье заместителя министра природных ресурсов, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. В период работы фиктивного сотрудника ему была начислена госучреждением зарплата на общую сумму 1,2 млн руб.

По ч. 1 ст. 285 УК РФ предусмотрено максимальное наказание до 4 лет лишения свободы.

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Оксана Павлова