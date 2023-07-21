Мэрия Уфы выбрала подрядчика для сноса аварийной девятиэтажки

Управление капитального строительства администрации Уфы выбрало подрядчика для сноса аварийного девятиэтажного жилого дома №4 на Уфимском шоссе, сообщается на сайте госзакупок. Победителем аукциона стало ООО «Атлант». Работы будут выполнены за 25,2 млн руб. при начальной цене контракта 26 млн руб. (дисконт 3%). Их профинансирует городской бюджет.

Подрядчик должен приступить к работам 11 августа, а завершить 2 октября.

Жилой дом был построен в 1975 году. Здание начало разрушаться из-за проседания грунта. В 2014 году жильцы обратились в жилищную комиссию с просьбой о срочном расселении. Спустя два года половину строения признали аварийной.

ООО «Атлант», согласно «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в апреле 2011 года в Уфе. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Ее учредителем является Халил Абдуллин. За прошлый год выручка компании составила 148 млн руб., а прибыль – 2 млн руб.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте