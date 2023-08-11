Сегодня исполняется 68 лет председателю правления ПАО НОВАТЭК Леониду Михельсону

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Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Леонид Михельсон

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев:

— Уважаемый Леонид Викторович! Примите мои самые искренние поздравления с днем рождения! Ваши энергия, настойчивость, новаторский и смелый подход к делу позволяют Вам добиваться успехов в самых сложных и трудных проектах. Деятельность ПАО НОВАТЭК в Арктике по значению можно сравнить с достижениями таких великих первопроходцев, как Дежнев и Амундсен, открывших миру северный край. И мы в госкорпорации «Росатом» рассматриваем наше сотрудничество с НОВАТЭКом как один из важнейших приоритетов. Уже в начале следующего года «Росатому» и ПАО НОВАТЭК предстоит осуществить заветную мечту российских моряков и открыть круглогодичную навигацию на Северном морском пути в восточном направлении. Это станет историческим событием в развитии Арктики. Желаю Вам здоровья, сил и энергии для воплощения всего задуманного!

Сегодня исполняется 59 лет генеральному директору АО «Газпром-медиа Холдинг» Александру Жарову

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Жаров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер, сценарист, продюсер Карен Шахназаров:

— Дорогой Александр Александрович, я с огромным удовольствием поздравляю тебя с днем рождения, причем в преддверии большого юбилея — в следующем году тебе исполнится 60 лет. На мой взгляд, ты подходишь к этой знаковой дате с замечательными результатами: руководить «Газпром-медиа» — гигантским холдингом, который объединяет массу информационных и развлекательных каналов,— конечно, огромная ответственность и большая работа. И ты блестяще с ней справляешься. Мы знакомы давно, еще со времен Роскомнадзора, и сейчас продолжаем часто общаться уже в твоем новом качестве. Ты невероятно целеустремленный и волевой руководитель, яркий и талантливый человек, безусловно преданный интересам нашей Родины. От всей души хочу пожелать крепкого здоровья, успехов, творческой энергии, которой у тебя и так много, но чтобы она не иссякала, благополучия близким и семье. Быть многодетным отцом — большой труд, и эта сторона жизни тоже характеризует тебя как человека ответственного и необыкновенного.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»