Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Во Владивостоке создадут мемориал памяти погибших в спецоперации

На Морском кладбище столицы Приморья будет обустроен мемориальный комплекс памяти погибших в ходе специальной военной операции (СВО) военнослужащих. Об этом сообщила прессе-служба мэрии Владивостока.

«На месте захоронения участников СВО уложат гранитную плитку, установят флагштоки с российскими флагами, по периметру разместят лавочки»,— говорится в пресс-релизе.

«Для увековечивания памяти было принято решение провести работы по благоустройству мест захоронения граждан, погибших в ходе проведения СВО. Завершить работы планируем к октябрю этого года»,— сообщила начальник управления городской среды мэрии Наталья Руденко.

В начале июля, после инцидента на Морском кладбище, где были осквернены могилы военнослужащих, погибших в СВО на Украине, было возбуждено уголовное дело по ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным флагом РФ). В распространенной полицией ориентировке говорилось, что в период между 21:00 (14:00 мск) 2 июля и 12:58 (5:58 мск) 3 июля «на Аллее Героев — захоронении погибших на СВО неустановленные лица порезали 39 флагов РФ».

О задержании подозреваемых в совершении этого преступления не сообщалось.

Алексей Чернышев, Владивосток

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...