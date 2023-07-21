Во Владивостоке создадут мемориал памяти погибших в спецоперации

На Морском кладбище столицы Приморья будет обустроен мемориальный комплекс памяти погибших в ходе специальной военной операции (СВО) военнослужащих. Об этом сообщила прессе-служба мэрии Владивостока.

«На месте захоронения участников СВО уложат гранитную плитку, установят флагштоки с российскими флагами, по периметру разместят лавочки»,— говорится в пресс-релизе.

«Для увековечивания памяти было принято решение провести работы по благоустройству мест захоронения граждан, погибших в ходе проведения СВО. Завершить работы планируем к октябрю этого года»,— сообщила начальник управления городской среды мэрии Наталья Руденко.

В начале июля, после инцидента на Морском кладбище, где были осквернены могилы военнослужащих, погибших в СВО на Украине, было возбуждено уголовное дело по ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным флагом РФ). В распространенной полицией ориентировке говорилось, что в период между 21:00 (14:00 мск) 2 июля и 12:58 (5:58 мск) 3 июля «на Аллее Героев — захоронении погибших на СВО неустановленные лица порезали 39 флагов РФ».

О задержании подозреваемых в совершении этого преступления не сообщалось.

Алексей Чернышев, Владивосток