Во Владивостоке возбуждено дело после осквернения флагов РФ на могилах погибших в СВО

Уголовное дело по ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным флагом Российской Федерации) возбуждено во Владивостоке после инцидента на местном Морском кладбище, где были осквернены могилы военнослужащих, погибших в специальной военной операции (СВО) на Украине.

В распространенной полицией ориентировке говорится, что в период между 21:00 (14:00 мск) 2 июля и 12:58 (5:58 мск) 3 июля «на Аллее Героев — захоронении погибших на СВО неустановленные лица порезали 39 флагов РФ».

«Произведен осмотр места происшествия. Назначено проведение ряда исследований. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей граждан, причастных к инциденту, и их задержание»,— говорится в сообщении пресс-службы УМВД РФ по Владивостоку.

По информации местных СМИ, в совершении преступления подозреваются мужчина и женщина, которым на вид около 30 лет.

Максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ,— один год лишения свободы.

Алексей Чернышев, Владивосток