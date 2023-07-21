США ввели санкции против УГМК

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) попала под блокирующие санкции США. Контрагенты компании должны, согласно выданной лицензии OFAC, завершить операции с ней до 18 октября. В ограничительный список также внесли входящие в группу УГМК компании «Уралэлектромедь» и УГМК-ОЦМ. Информация об этом размещена на сайте Минфина страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

УГМК является крупнейшим российским производителем меди, также добывает цинк, уголь и драгметаллы. В прошлом году Искандар Махмудов и его деловой партнер Андрей Бокарев перестали быть контролирующими бенефициарами ОАО «УГМК» и еще ряда активов. В июле 2022 года пост гендиректора компании покинул и Андрей Козицын. Впоследствии Искандар Махмудов и Андрей Бокарев попали под санкции Великобритании, а Андрей Козицын — под ограничения Канады и Евросоюза.

Накануне США также ввели санкции против 95 юридических лиц. Среди них — Тинькофф-банк, банк «Солидарность», Локо-банк, банк «Юнистрим» (оператор одноименной платежной системы), Петербургский социальный коммерческий банк.

Подробнее о санкциях в отношении УГМК — в материале «Ъ» «Экспорт худо-медно продолжится».

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