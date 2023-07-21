Огненные счеты

Нападающий Георгий Гонгадзе (справа). В «Факеле» играл с 2022 года, забил за клуб больше всего голов, из них пять по пенальти. По окончании сезона покинул команду в связи с истечением контракта. По данным на середину июля, до сих пор не нашел себе новый клуб. Стоимость игрока за год выросла с €350 до €900 тыс. 27 лет

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото