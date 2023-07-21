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Огненные счеты

Как изменились состав и стоимость воронежского «Факела»

В воскресенье, 23 июля, воронежский футбольный клуб «Факел» гостевым матчем с «Ростовом» начнет свой второй подряд сезон в Российской премьер-лиге. В 2022 году клуб вышел в главный чемпионат страны впервые за 21 год, а по итогам розыгрыша второй раз в своей истории сохранил прописку. По данным Transfermarkt, в начале прошлого сезона стоимость состава «Факела» составляла €8,9 млн, в конце выросла до €12,6 млн. К моменту начала нового розыгрыша Transfermarkt оценивает команду в €9,3 млн. Как изменилась стоимость бывших, оставшихся и новых игроков клуба — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

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Фото: Андрей Архипов

Вратарь Виталий Гудиев. Перешел в «Факел» свободным агентом из «Химок» 26 июня. Стоимость игрока за год упала с €700 до €400 тыс. 28 лет

Вратарь Виталий Гудиев. Перешел в «Факел» свободным агентом из «Химок» 26 июня. Стоимость игрока за год упала с €700 до €400 тыс. 28 лет

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Вратарь Александр Беленов. Перешел в «Факел» свободным агентом из казанского «Рубина» 28 июня. Стоимость игрока за год упала с €700 до €250 тыс. 36 лет

Вратарь Александр Беленов. Перешел в «Факел» свободным агентом из казанского «Рубина» 28 июня. Стоимость игрока за год упала с €700 до €250 тыс. 36 лет

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Защитник Игорь Калинин. Взят в аренду у «Ростова» в 2022 году, аренда продлена. Стоимость игрока за год выросла с €750 до €900 тыс. 27 лет

Защитник Игорь Калинин. Взят в аренду у «Ростова» в 2022 году, аренда продлена. Стоимость игрока за год выросла с €750 до €900 тыс. 27 лет

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Защитник Сергей Божин. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €500 до €900 тыс. 28 лет

Защитник Сергей Божин. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €500 до €900 тыс. 28 лет

Фото: Никита Пауков

Защитник Кирилл Суслов (справа). В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год выросла с €250 до €300 тыс. 31 год

Защитник Кирилл Суслов (справа). В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год выросла с €250 до €300 тыс. 31 год

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Защитник Сергей Брызгалов (справа). В Факеле с 2019 года. Стоимость игрока за год упала с €450 до €300 тыс. 30 лет

Защитник Сергей Брызгалов (справа). В Факеле с 2019 года. Стоимость игрока за год упала с €450 до €300 тыс. 30 лет

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Защитник Федор Кудряшов (слева). Перешел в «Факел» свободным агентом из турецкого «Антальяспора» 5 июля. Стоимость игрока за год упала с €450 до €150 тыс. 36 лет

Защитник Федор Кудряшов (слева). Перешел в «Факел» свободным агентом из турецкого «Антальяспора» 5 июля. Стоимость игрока за год упала с €450 до €150 тыс. 36 лет

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Защитник Василий Черов (справа). В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока не изменилась и составляет €500 тыс. 27 лет.

Защитник Василий Черов (справа). В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока не изменилась и составляет €500 тыс. 27 лет.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Полузащитник Руслан Магаль. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год упала с €500 до €400 тыс. Воспитанник воронежского футбола. 31 год

Полузащитник Руслан Магаль. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год упала с €500 до €400 тыс. Воспитанник воронежского футбола. 31 год

Фото: пресс-служба ФК «Факел

Полузащитник Владислав Мастерной. В «Факеле» с 2019 года. Стоимость игрока за год упала с €450 до €300 тыс. 27 лет

Полузащитник Владислав Мастерной. В «Факеле» с 2019 года. Стоимость игрока за год упала с €450 до €300 тыс. 27 лет

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Полузащитник Вячеслав Якимов (справа). Взят «Факелом» в аренду у «Краснодара» в конце 2022 года, выкуплен у клуба с компенсацией €50 тыс. Стоимость игрока за год выросла с €400 до €700 тыс. 25 лет

Полузащитник Вячеслав Якимов (справа). Взят «Факелом» в аренду у «Краснодара» в конце 2022 года, выкуплен у клуба с компенсацией €50 тыс. Стоимость игрока за год выросла с €400 до €700 тыс. 25 лет

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Полузащитник Андрей Мендель. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год выросла с €450 до €600 тыс. 27 лет

Полузащитник Андрей Мендель. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год выросла с €450 до €600 тыс. 27 лет

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Полузащитник Ираклий Квеквескири. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €275 до €300 тыс. 33 года

Полузащитник Ираклий Квеквескири. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €275 до €300 тыс. 33 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Полузащитник Даниил Черняков. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €125 до €150 тыс. 22 года

Полузащитник Даниил Черняков. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €125 до €150 тыс. 22 года

Фото: пресс-служба ФК «Факел

Полузащитник Денис Шепилов. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год упала с €200 до €100 тыс. 22 года. Воспитанник воронежского футбола

Полузащитник Денис Шепилов. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год упала с €200 до €100 тыс. 22 года. Воспитанник воронежского футбола

Фото: пресс-служба

Полузащитник Абдула Багамаев (слева). Перешел в «Факел» из московского «Локомотива» 30 июня. Выступал за молодежную команду «Локомотива». «Факел» совершил бесплатный трансфера и заключил долгосрочный контракт, у «железнодорожников» есть право обратного выкупа игрока. Стоимость Transfermarkt не приводит. 18 лет

Полузащитник Абдула Багамаев (слева). Перешел в «Факел» из московского «Локомотива» 30 июня. Выступал за молодежную команду «Локомотива». «Факел» совершил бесплатный трансфера и заключил долгосрочный контракт, у «железнодорожников» есть право обратного выкупа игрока. Стоимость Transfermarkt не приводит. 18 лет

Фото: пресс-служба

Полузащитник Ильнур Альшин. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €550 до €700 тыс. 29 лет

Полузащитник Ильнур Альшин. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €550 до €700 тыс. 29 лет

Фото: Никита Пауков

Полузащитник Никита Моцпан (в центре). Перешел в «Факел» из молдавского клуба «Бэлць» с компенсацией в €150. Стоимость игрока за год упала с €300 до €270 тыс. Игрок сборной Молдовы, также имеет российский паспорт. В 2022 году выступал за израильский «Хапоэль» на правах аренды, после чего вернулся в «Бэлць», с которым вышел в финал Кубка Молдовы, но уступил в серии пенальти «Шерифу». 22 года.

Полузащитник Никита Моцпан (в центре). Перешел в «Факел» из молдавского клуба «Бэлць» с компенсацией в €150. Стоимость игрока за год упала с €300 до €270 тыс. Игрок сборной Молдовы, также имеет российский паспорт. В 2022 году выступал за израильский «Хапоэль» на правах аренды, после чего вернулся в «Бэлць», с которым вышел в финал Кубка Молдовы, но уступил в серии пенальти «Шерифу». 22 года.

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Нападающий Александр Долгов (в желтой форме). Перешел в «Факел» свободный агентом из «Химок» 26 июня. Стоимость игрока за год выросла с €450 до €600 тыс. Воспитанник воронежского футбола. 24 года

Нападающий Александр Долгов (в желтой форме). Перешел в «Факел» свободный агентом из «Химок» 26 июня. Стоимость игрока за год выросла с €450 до €600 тыс. Воспитанник воронежского футбола. 24 года

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Нападающий Максим Максимов. В «Факеле» с 2020 года. Стоимость игрока за год упала с €600 до €500 тыс. Воспитанник воронежского футбола. 27 лет

Нападающий Максим Максимов. В «Факеле» с 2020 года. Стоимость игрока за год упала с €600 до €500 тыс. Воспитанник воронежского футбола. 27 лет

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Нападающий Евгений Марков. В «Факеле» с начала 2023 года. Стоимость игрока за год упала с €600 до €500 тыс. 29 лет

Нападающий Евгений Марков. В «Факеле» с начала 2023 года. Стоимость игрока за год упала с €600 до €500 тыс. 29 лет

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Нападающий Хызыр Аппаев. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год упала с €350 до €300 тыс. 33 года

Нападающий Хызыр Аппаев. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год упала с €350 до €300 тыс. 33 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Нападающий Матвей Ивахнов. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €100 до €150 тыс. 20 лет

Нападающий Матвей Ивахнов. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €100 до €150 тыс. 20 лет

Фото: пресс-служба ФК «Факел

Вратарь Илья Свинов. Взят «Факелом» в аренду в 2022 году у московского «Спартака», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €350 до €800 тыс. 22 года

Вратарь Илья Свинов. Взят «Факелом» в аренду в 2022 году у московского «Спартака», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €350 до €800 тыс. 22 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Вратарь Алексей Городовой. В «Факеле» играл с 2022 года, по окончании сезона свободным агентом ушел в московскую «Родину». Стоимость игрока за год не изменилась и составляет €400 тыс. 29 лет

Вратарь Алексей Городовой. В «Факеле» играл с 2022 года, по окончании сезона свободным агентом ушел в московскую «Родину». Стоимость игрока за год не изменилась и составляет €400 тыс. 29 лет

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Полузащитник Евгений Морозов. Взят «Факелом» в аренду в 2022 году у московского «Локомотива», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €275 до €1 млн. 22 года

Полузащитник Евгений Морозов. Взят «Факелом» в аренду в 2022 году у московского «Локомотива», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €275 до €1 млн. 22 года

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Полузащитник Реда Рабеи. Взят «Факелом» в аренду в 2023 году у болгарского «Ботева», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €350 до €400 тыс. 29 лет

Полузащитник Реда Рабеи. Взят «Факелом» в аренду в 2023 году у болгарского «Ботева», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €350 до €400 тыс. 29 лет

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Полузащитник Мохамед Брахими. Взят «Факелом» в аренду в 2023 году у болгарского «Ботева», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €250 до €600 тыс. 24 года

Полузащитник Мохамед Брахими. Взят «Факелом» в аренду в 2023 году у болгарского «Ботева», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €250 до €600 тыс. 24 года

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Полузащитник Роман Акбашев. В «Факеле» играл с 2020 года, благодаря его голам клуб вышел в РПЛ и потом остался на второй сезон. По окончании чемпионата свободным агентом перешел в «Ростов». Стоимость игрока за год выросла с €600 до €800 тыс. 30 лет

Полузащитник Роман Акбашев. В «Факеле» играл с 2020 года, благодаря его голам клуб вышел в РПЛ и потом остался на второй сезон. По окончании чемпионата свободным агентом перешел в «Ростов». Стоимость игрока за год выросла с €600 до €800 тыс. 30 лет

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Нападающий Георгий Гонгадзе (справа). В «Факеле» играл с 2022 года, забил за клуб больше всего голов, из них пять по пенальти. По окончании сезона покинул команду в связи с истечением контракта. По данным на середину июля, до сих пор не нашел себе новый клуб. Стоимость игрока за год выросла с €350 до €900 тыс. 27 лет

Нападающий Георгий Гонгадзе (справа). В «Факеле» играл с 2022 года, забил за клуб больше всего голов, из них пять по пенальти. По окончании сезона покинул команду в связи с истечением контракта. По данным на середину июля, до сих пор не нашел себе новый клуб. Стоимость игрока за год выросла с €350 до €900 тыс. 27 лет

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Защитник Михаил Смирнов (справа). В «Факеле» играл с 2019 года. По окончании сезона завершил игровую карьеру и перешел в тренерский штаб клуба. Стоимость игрока за год упала со €125 до €100 тыс. На пике в 2015 году оценивался в €400 тыс. 33 года

Защитник Михаил Смирнов (справа). В «Факеле» играл с 2019 года. По окончании сезона завершил игровую карьеру и перешел в тренерский штаб клуба. Стоимость игрока за год упала со €125 до €100 тыс. На пике в 2015 году оценивался в €400 тыс. 33 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, что из-за ограниченных финансовых возможностей команда, скорее всего, будет формироваться и после начала чемпионата. «Все будет зависеть от наличия у нас возможностей и желания игроков, с кем идут переговоры, приезжать в Воронеж». Трансферное окно будет закрыто 14 сентября

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, что из-за ограниченных финансовых возможностей команда, скорее всего, будет формироваться и после начала чемпионата. «Все будет зависеть от наличия у нас возможностей и желания игроков, с кем идут переговоры, приезжать в Воронеж». Трансферное окно будет закрыто 14 сентября

Фото: Андрей Архипов

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Фото: Андрей Архипов

Вратарь Виталий Гудиев. Перешел в «Факел» свободным агентом из «Химок» 26 июня. Стоимость игрока за год упала с €700 до €400 тыс. 28 лет

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Вратарь Александр Беленов. Перешел в «Факел» свободным агентом из казанского «Рубина» 28 июня. Стоимость игрока за год упала с €700 до €250 тыс. 36 лет

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Защитник Игорь Калинин. Взят в аренду у «Ростова» в 2022 году, аренда продлена. Стоимость игрока за год выросла с €750 до €900 тыс. 27 лет

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Защитник Сергей Божин. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €500 до €900 тыс. 28 лет

Фото: Никита Пауков

Защитник Кирилл Суслов (справа). В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год выросла с €250 до €300 тыс. 31 год

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Защитник Сергей Брызгалов (справа). В Факеле с 2019 года. Стоимость игрока за год упала с €450 до €300 тыс. 30 лет

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Защитник Федор Кудряшов (слева). Перешел в «Факел» свободным агентом из турецкого «Антальяспора» 5 июля. Стоимость игрока за год упала с €450 до €150 тыс. 36 лет

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Защитник Василий Черов (справа). В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока не изменилась и составляет €500 тыс. 27 лет.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Полузащитник Руслан Магаль. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год упала с €500 до €400 тыс. Воспитанник воронежского футбола. 31 год

Фото: пресс-служба ФК «Факел

Полузащитник Владислав Мастерной. В «Факеле» с 2019 года. Стоимость игрока за год упала с €450 до €300 тыс. 27 лет

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Полузащитник Вячеслав Якимов (справа). Взят «Факелом» в аренду у «Краснодара» в конце 2022 года, выкуплен у клуба с компенсацией €50 тыс. Стоимость игрока за год выросла с €400 до €700 тыс. 25 лет

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Полузащитник Андрей Мендель. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год выросла с €450 до €600 тыс. 27 лет

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Полузащитник Ираклий Квеквескири. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €275 до €300 тыс. 33 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Полузащитник Даниил Черняков. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €125 до €150 тыс. 22 года

Фото: пресс-служба ФК «Факел

Полузащитник Денис Шепилов. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год упала с €200 до €100 тыс. 22 года. Воспитанник воронежского футбола

Фото: пресс-служба

Полузащитник Абдула Багамаев (слева). Перешел в «Факел» из московского «Локомотива» 30 июня. Выступал за молодежную команду «Локомотива». «Факел» совершил бесплатный трансфера и заключил долгосрочный контракт, у «железнодорожников» есть право обратного выкупа игрока. Стоимость Transfermarkt не приводит. 18 лет

Фото: пресс-служба

Полузащитник Ильнур Альшин. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €550 до €700 тыс. 29 лет

Фото: Никита Пауков

Полузащитник Никита Моцпан (в центре). Перешел в «Факел» из молдавского клуба «Бэлць» с компенсацией в €150. Стоимость игрока за год упала с €300 до €270 тыс. Игрок сборной Молдовы, также имеет российский паспорт. В 2022 году выступал за израильский «Хапоэль» на правах аренды, после чего вернулся в «Бэлць», с которым вышел в финал Кубка Молдовы, но уступил в серии пенальти «Шерифу». 22 года.

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Нападающий Александр Долгов (в желтой форме). Перешел в «Факел» свободный агентом из «Химок» 26 июня. Стоимость игрока за год выросла с €450 до €600 тыс. Воспитанник воронежского футбола. 24 года

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Нападающий Максим Максимов. В «Факеле» с 2020 года. Стоимость игрока за год упала с €600 до €500 тыс. Воспитанник воронежского футбола. 27 лет

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Нападающий Евгений Марков. В «Факеле» с начала 2023 года. Стоимость игрока за год упала с €600 до €500 тыс. 29 лет

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Нападающий Хызыр Аппаев. В «Факеле» с 2021 года. Стоимость игрока за год упала с €350 до €300 тыс. 33 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Нападающий Матвей Ивахнов. В «Факеле» с 2022 года. Стоимость игрока за год выросла с €100 до €150 тыс. 20 лет

Фото: пресс-служба ФК «Факел

Вратарь Илья Свинов. Взят «Факелом» в аренду в 2022 году у московского «Спартака», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €350 до €800 тыс. 22 года

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Вратарь Алексей Городовой. В «Факеле» играл с 2022 года, по окончании сезона свободным агентом ушел в московскую «Родину». Стоимость игрока за год не изменилась и составляет €400 тыс. 29 лет

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Полузащитник Евгений Морозов. Взят «Факелом» в аренду в 2022 году у московского «Локомотива», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €275 до €1 млн. 22 года

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Полузащитник Реда Рабеи. Взят «Факелом» в аренду в 2023 году у болгарского «Ботева», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €350 до €400 тыс. 29 лет

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Полузащитник Мохамед Брахими. Взят «Факелом» в аренду в 2023 году у болгарского «Ботева», по окончании сезона вернулся в свой клуб. Стоимость игрока за год выросла с €250 до €600 тыс. 24 года

Фото: пресс-служба ФК «Факел»

Полузащитник Роман Акбашев. В «Факеле» играл с 2020 года, благодаря его голам клуб вышел в РПЛ и потом остался на второй сезон. По окончании чемпионата свободным агентом перешел в «Ростов». Стоимость игрока за год выросла с €600 до €800 тыс. 30 лет

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Нападающий Георгий Гонгадзе (справа). В «Факеле» играл с 2022 года, забил за клуб больше всего голов, из них пять по пенальти. По окончании сезона покинул команду в связи с истечением контракта. По данным на середину июля, до сих пор не нашел себе новый клуб. Стоимость игрока за год выросла с €350 до €900 тыс. 27 лет

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Защитник Михаил Смирнов (справа). В «Факеле» играл с 2019 года. По окончании сезона завершил игровую карьеру и перешел в тренерский штаб клуба. Стоимость игрока за год упала со €125 до €100 тыс. На пике в 2015 году оценивался в €400 тыс. 33 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, что из-за ограниченных финансовых возможностей команда, скорее всего, будет формироваться и после начала чемпионата. «Все будет зависеть от наличия у нас возможностей и желания игроков, с кем идут переговоры, приезжать в Воронеж». Трансферное окно будет закрыто 14 сентября

Фото: Андрей Архипов

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