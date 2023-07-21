Огненные счеты

В воскресенье, 23 июля, воронежский футбольный клуб «Факел» гостевым матчем с «Ростовом» начнет свой второй подряд сезон в Российской премьер-лиге. В 2022 году клуб вышел в главный чемпионат страны впервые за 21 год, а по итогам розыгрыша второй раз в своей истории сохранил прописку. По данным Transfermarkt, в начале прошлого сезона стоимость состава «Факела» составляла €8,9 млн, в конце выросла до €12,6 млн. К моменту начала нового розыгрыша Transfermarkt оценивает команду в €9,3 млн. Как изменилась стоимость бывших, оставшихся и новых игроков клуба — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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