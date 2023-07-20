Росавтодор допустил индексацию платы по системе «Платон» до 2,99 руб./км

С 1 февраля 2024 года тариф взимания платы с грузовиков за проезд по федеральным автодорогам «Платон» могут проиндексировать до 2,99 руб./км, увеличив на 15 копеек. Об этом сообщил Росавтодор. Размер платы будет указан с 10 по 20 января 2024 года.

Система «Платон» обеспечивает сбор, обработку, хранение и передачу в автоматическом режиме данных о движении грузовиков с массой свыше 12 тонн и распространяется на все автомобильные дороги общего пользования федерального значения.

По данным ведомства, повышение цены планируется в рамках ежегодной индексации. «При этом прогнозный размер платы может быть скорректирован после публикации Росстатом индекса потребительских цен за 2023 год»,— говорится в заявлении Росавтодора, которое приводит «Интерфакс».

В системе «Платон», по данным Росавтодора, зарегистрировано более 1,79 млн транспортных средств массой свыше 12 тонн. За время ее работы с 2015 года в Федеральный дорожный фонд поступило более 238 млрд руб., включая штрафы с грузоперевозчиков. Средства должны направляться на капитальный ремонт автодорог общего пользования.