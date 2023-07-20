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Коммерсантъ FM
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Попавший под санкции «Юнистрим» призвал использовать нацвалюты при переводах за рубеж

Попавший под санкции США банк «Юнистрим» (оператор одноименной платежной системы) предложил клиентам использовать национальную валюту для переводов средств иностранным банкам. Кредитная организация пояснила эту меру «бесперебойным проведением взаиморасчетов» в условиях ограничений.

В «Юнистриме» добавили, что разработали решение, чтобы продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме. В банке заверили, что оно будет реализовано «в кратчайшие сроки», но подробностей не привели.

«Юнистрим» был внесен в санкционный список США сегодня, 20 июля. Операции с подпавшими под санкции банками разрешены до 18 октября. Ограничения предполагают запрет на ведение бизнеса с резидентами США, а также блокировку активов.

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