«Лайнер» столкнулся с автобизнесом

Бизнесмены Сергей и Светлана Жуковы, близкие к дилеру Lada — автосалону «Лада Центр Пермь», приобрели более 6 тыс. кв. м в здании ТЦ «Лайнер». Этот центр скандально известен тем, что пять лет назад был закрыт из-за нарушения правил противопожарной безопасности, да так и не открылся. Новые владельцы собираются устранить нарушения и ввести здание в эксплуатацию. Планы по использованию объекта не раскрываются. Эксперты полагают, что зданию необходим полный реконцепт, после чего в нем можно открывать торговлю и офисы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», основная часть площадей в пермском ТЦ «Лайнер» перешла под контроль со­владельца и директора «Эксперт Авто» (дилер LADA) Владимира Жукова. Это известный торговый центр по б. Гагарина, 46, который пять лет назад закрыли приставы из-за нарушений правил противопожарной безопасности. Господин Жуков пояснил, что более 6 тыс. кв. м в ТЦ «Лайнер» приобрели его родители — предприниматели Сергей и Светлана Жуковы. Коммерческую недвижимость купили через процедуру банкротства у банков и физических лиц. Сейчас новые собственники докупают помещения в «Лайнере», если кто-то из владельцев недвижимости в этом ТЦ готов ее продать.

Владимир Жуков заметил, что говорить о будущем использовании ТЦ «Лайнер» пока рано, сейчас самое главное — ввести объект в эксплуатацию и устранить нарушения правил противопожарной безопасности. Помимо этого, в торговом центре необходимо создать новую систему пожаротушения. По словам собеседника, решение об устранении нарушений будет приниматься большинством голосов собственников помещений ТЦ. Господа Жуковы на данный момент консолидировали у себя порядка 70% площадей здания, добавил Владимир Жуков.

Девятиэтажное здание ТЦ «Лайнер» общей площадью 8,8 тыс. кв. м построено в 2006 году холдингом «Сатурн-Р». По данным группы ТЦ ВКонтакте, объект имеет грузовые и пассажирские лифты, эскалаторы до пятого этажа и парковку. В 2018 году суд приостановил эксплуатацию ТЦ из-за выявленных нарушений правил пожарной безопасности, в частности, система автоматического пожаротушения была неисправной, а новую систему не разработали. Также в здании имелось множество иных нарушений. ТЦ не работает и сейчас.

У «Лайнера» было много собственников. Из-за закрытия ТЦ предприниматели испытывали финансовые затруднения, часть помещений отошла банкам. Как сообщал Properm.ru в 2021 году, крупные площади до закрытия центра принадлежали паевому инвестиционному фонду недвижимости «МДМ-Золотой город» под управлением ООО «УК МДМ», а после закрытия перешли банку «Открытие». «Открытие» в 2021 году продавало в здании 2,8 тыс. кв. м за 89,3 млн руб. Владельцу «Сатурн-Р» Александру Репину в «Лайнере» принадлежали помещения на верхних этажах. Связаться с господином Репиным, чтобы узнать, является ли он сейчас совладельцем здания, не удалось. Собственники помещений конфликтовали со структурой «Сатурн-Р» — ООО «Строительно-монтажное управление №1 Сатурн-Р», занимавшейся управлением и содержанием объекта. В 2020 году владельцы «Лайнера» сменили управляющую организацию.

По сведениям kartoteka.ru, предприниматель Светлана Жукова является соучредителем ООО «Автосан-Прикамье» (компания владеет зданием салона «Лада Центр Пермь» по ул. Спешилова, 105). Сергей Жуков указан учредителем предприятий по производству резиновых изделий, розничной торговле цветами, благоустройству ландшафта и прочего (ООО «Завод Гермес», ООО «Ракурс», ООО «Интетрум», ООО «Цветы Прикамья»).

Директор УК «Столица» Константин Копытов обратил внимание, что система пожаротушения — одна из ведущих систем здания, и без нее ТЦ нельзя эксплуатировать. Затраты на нее могут измеряться десятками и сотнями миллионов рублей. Вероятно, новые собственники приобретают площади в «Лайнере» с дисконтом, который может быть вложен в ТЦ. «Чтобы вдохнуть жизнь в старый, закрытый объект, надо делать его реконцепт»,— уверен экс­перт. По мнению Константина Копытова, профессиональная управляющая команда должна разработать концепцию использования здания, определить, какие арендаторы могут занять помещения в «Лайнере». В соответствии с назначением объекта и потенциальными арендаторами будет разрабатываться и система пожаротушения.

Руководитель ООО «Перспектива — Сделки с гарантией» Владимир Онянов заметил, что ТЦ «Лайнер» представляет собой многофункциональное здание, коммерческие площади которого можно использовать в большей части под торговлю и офисы. Правда здание имеет не очень хорошую историю и требует реконцепции для привлечения арендаторов и получения собственниками стабильного финансового потока. По мнению собеседника, большое количество собственников центра не смогли придти к единому мнению о привлечении к управлению объектом профессиональной управляющей компании в сфере коммерческой недвижимости. Эта компания бы развивала и эффективно эксплуатировала ТЦ. «Новый владелец, консолидирующий площади, надеюсь, создаст эффективную концепцию для объекта. При ее разработке надо проанализировать ближайшее окружение «Лайнера», потребности жителей района и планы по развитию этой территории», - высказался господин Онянов.

Вячеслав Суханов, Евгения Ахмедова