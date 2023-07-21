Городу добавят камер

Смольный ищет компанию, которая за 2 млрд рублей установит 4250 камер видеонаблюдения в городе по более чем 1500 адресов. Соответствующие конкурсы на сайте госзакупок разместил подведомственный комитету по информатизации Городской мониторинговый центр (ГМЦ). Эксперты считают, что отдавать передачу видео с камер в руки частному бизнесу эффективнее, чем государственным конторам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно документации, размещенной на портале ЕИС «Закупки», заказчику в лице Городского мониторингового центра требуется обеспечить передачу данных с 4250 видеокамер, расположенных по более чем 1500 адресам. Максимальная цена контракта по одному из конкурсов — 2007,84 млн рублей, по второму — 68,875 млн рублей. Заявки на участие в обоих конкурсах принимаются до 25 июля. Контракт с исполнителем предполагается заключить до 31 декабря 2025 года.

Как рассказали «Ъ» в пресс-службе ГМЦ, в условия аукциона входит только оказание телекоммуникационных услуг передачи данных, при этом исполнитель волен самостоятельно определять технические решения, которые он будет применять для оказания услуг по контракту.

«Городская система видеонаблюдения работает по сервисной модели: город не несет первоначальные инвестиционные затраты на установку камер и создание требуемой сетевой инфраструктуры, а оплачивает только услуги по передаче видеоизображений с требуемыми характеристиками в центр хранения и обработки данных. Сами камеры устанавливаются в рамках контрактов ГМЦ. Кто станет победителем, не имеет значения. Главное — чтобы условия контракта были выполнены»,— отметили в пресс-службе ГМЦ.

Ранее конкурс на передачу видео с камер и домофонов в рамках системы «Безопасный город» с начальной стоимостью 2,9 млрд проходил в марте 2022 года. Победителем стало ПАО «Ростелеком». Согласно техническому заданию, компания должна отправлять в центр обработки информацию с 16 тыс. устройств мониторинга: 9659 домофонов с видеофиксацией и 6430 «стандартных» камер видеонаблюдения.

Помимо «Ростелекома», крупными подрядчиками по установке камер выступают подведомственное комитету по информатизации АО «АТС Смольного» и компания «Эр-Телеком», специализирующаяся на установке умных домофонов в проекте «Умный двор».

По данным городской администрации, на 1 января 2023 в АПК «Безопасный город» поступает видео более чем от 73 тыс. камер, установленных во всех районах города. В 2022 году их количество немногим превышало 67 тыс. Чиновники считают, что увеличение количества систем видеонаблюдения на улицах повысит общий уровень правопорядка и общественной безопасности.

По словам политолога, директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, количество камер в городе продолжит увеличиваться, а применять их будут в разных целях, в том числе и для поиска уклонистов.

«Применять камеры будут и для преступников, которых уже ловят таким образом, и для злостных алиментщиков, и для тех, кто неправильно припарковался, и для поиска уклонистов»,— отметил эксперт.

Российский социолог, политолог, профессор СПбГУ Дмитрий Гавра считает, что рост количества видеокамер на улицах города, помимо вышесказанного, связан и с актуализацией террористических угроз.

«Очевидно, что здесь отдельную роль играет фактор, которого полтора года назад еще не было. После начала СВО Петербург как город федерального и стратегического значения находится в зоне повышенной террористической угрозы, примером тому может быть случай с блогером Владленом Татарским на Университетской набережной. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось не только выявить исполнителя, но и задержать его»,— уточняет господин Гавра.

Эксперт также считает, что заключение контрактов на передачу данных с камер видеонаблюдения с частными компаниями более эффективно, чем с государственными, если удается избежать определенных рисков.

«Следует разделять факторы передачи данных, их обработки и интерпретации. Реальный риск для прав граждан образуется там, где данные обрабатываются и интерпретируются, то есть в центре обработки. Там для защиты есть соответствующий софт и прочее. В самом процессе передачи серьезных рисков, связанных с утечкой конфиденциальной информации, нет, как и возможности ее сведения, обобщения и обработки у оператора. Если таких рисков нет, то мы прекрасно понимаем, что частный бизнес в этом вопросе всегда эффективнее, чем государственные конторы»,— резюмировал эксперт.

Всего, согласно статистике, в городскую сеть системы видеонаблюдения Санкт-Петербурга включено свыше 73 тыс. камер. Более 9,8 тыс. из них — ведомственные и частные системы, обеспечивающие обзор городских территорий, к примеру, камеры Петербургского метрополитена, аэропорта Пулково, железнодорожных вокзалов, морского пассажирского порта «Морской фасад», светофорных объектов, КАД, стадиона «Газпром Арена».

Также в городе работает 71 терминал экстренной связи «Гражданин-Полиция», интегрированный с общегородской системой видеонаблюдения.

Кроме того, на входах в парадные почти 6 тыс. жилых домов в 18 районах города установлены домофоны, которые передают видео в центр обработки и хранения данных.

Владимир Колодчук