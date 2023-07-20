Векселя пустили по кольцу

Апелляционный суд не нашел повода для отмены решения первой инстанции, которая признала законным переход в собственность участка на улице Комсомольской в Уфе подмосковной группе компаний «Садовое кольцо». Актив принадлежал ООО «Башнафтатранс», аффилированному с проблемной уфимской группой компаний «Госстрой» Кирилла Бадикова. «Садовое кольцо» достраивало дома «Госстроя», оказавшегося в предбанкротном состоянии. Взамен Кирилл Бадиков предоставил инвестору вексели «Башнафтатранса». Затем эти бумаги вернулись эмитенту в качестве платы за спорный участок. Один из кредиторов «Башнафтатранса» безуспешно пытался признать сделку по передаче участка «Садовому кольцу» ничтожной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Кредитор компании «Башнафтатранс» — ООО «МТМ» — не смог признать недействительной сделку купли-продажи участка в Уфе в рамках банкротного дела. Спорный участок площадью 3,3 га кадастровой стоимостью 354 млн руб. расположен в Уфе вблизи Кошкиного леса. «Башнафтатранс» выступал генеральным подрядчиком ГК «Госстрой», возводившей многоквартирные жилые дома.

Когда у «Госстроя» возникли проблемы с завершением объектов, было заключение соглашение, что дома достроит ГК «Садовое кольцо». С инвестором застройщик расплачивался векселями «Башнафтатранса». В марте 2020 года ООО «СК С.Г.П.» (входит в «Садовое кольцо») приобрело спорный участок у «Башнафтатранса» за 450 млн руб., рассчитавшись его же векселями.

ООО «Башнафтатранс» зарегистрировано в Уфе в 2010 году. В июле 2022 года арбитражный суд Башкирии признал компанию банкротом, открыто конкурсное производство. Общая сумма включенных в реестр требований кредиторов «Башнафтатранса» составляет 75,7 млн руб.

В августе того же года «СК С.Г.П.» продало участок ООО «СК «Капитал» — эта сделка позволила завершить строительство части проблемных объектов «Госстроя» (секции «А» и «Б» ЖК «Белая река» и секцию №3 ЖК «Эрмитаж. Горсовет»), отмечается в материалах суда.

Арбитражный управляющий «Башнафтатранса» Денис Цыганов в рамках конкурсного производства ранее пытался признать сделку по отчуждению участка недействительной — суд первой инстанции в феврале текущего года отказал в удовлетворении ходатайства. Решение обжаловал кредитор — компания «МТМ». Апеллянт указывал, что между должником и ответчиком имеется фактическая аффилированность, поскольку оплата за спорный участок произведена после подписания договора, на условиях отсрочки платежа, а ответчик создан за два месяца до совершения сделки. По мнению подателя жалобы, стоимость участка существенно занижена, а оплата векселями фиктивная, поскольку «Садовое кольцо» не раскрыло обстоятельств получения векселей. Представитель компании и экс-руководитель «Башнафтатранса» Игорь Тюрин просили назначить экспертизу для определения рыночной стоимости участка, а также стоимость векселей на момент сделки.

Представитель выступавшего в качестве ответчика «СК С.Г.П.» просил оставить жалобы без удовлетворения.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении заявленных требований. Он не установил в схеме передачи векселей юридическую или фактическую аффилированность должника и ответчика.

Апелляция не стала назначать экспертизу оценки участка, поскольку ходатайств об этом в суд первой инстанции не поступало. Доводы господина Тюрина о возможной нечистоте сделки были опровергнуты. Спорный участок приобретался в рамках нескольких взаимосвязанных сделок, целью которых являлось завершение строительства проблемных домов, что и было достигнуто, отметила апелляция. Таким образом, постановил суд, цели причинения вреда кредиторам должника со стороны ответчика не усматривается.

Ранее в «Садовом кольце» заявляли о намерении построить на участке рядом с Кошкиным лесом два жилых комплекса, два детских сада на 100 и 175 мест и школу на тысячу учеников. Часть квартир в будущих комплексах предназначалась для обманутых дольщиков.

Директор по связям с общественностью «Садового кольца» Елена Мацинова отметила, что участок, приобретенный у банкротной компании, является сложным с точки зрения получения проектного финансирования. «Так как суд на сегодняшний момент подтвердил чистоту участка, чистоты сделки, мы выходим на финальную стадию диалога с банком для получения проектного финансирования и начинаем стройку»,— сообщила она.

Наталья Балыкова