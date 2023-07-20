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Коммерсантъ FM
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Исландия официально уведомила МИД РФ о закрытии посольства в Москве

Временный поверенный Исландии в России Магнус Ханнессон уведомил МИД РФ о закрытии исландского посольства в Москве с 1 августа. Об этом «РИА Новости» рассказали в российском ведомстве.

В сообщении уточнили, что Магнус Ханнессон продолжит свою работу из Рейкьявика.

9 июня глава МИД Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир заявила о приостановке деятельности посольства с 1 августа. В заявлении правительство Исландии обратилось к России с просьбой понизить уровень дипломатического представительства. Тогда в МИДе подчеркнули, что это не разрыв дипломатических отношений, Исландия будет работать над возобновлением работы посольства.

Полина Мотызлевская

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