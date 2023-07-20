ФАС заподозрила три воронежские компании в сговоре на торгах на 52,5 млн рублей

В сговоре на торгах на 52,5 млн руб. заподозрили три воронежские компании: ООО «Симестра», ООО «Агротрест» и ООО «Продснаб-Агро». Об этом сообщило региональное управление ФАС. Возбуждено дело о нарушении федерального закона «О защите конкуренции».

Признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены при проведении шести аукционов на поставку мяса птицы и рыбы в социальные учреждения Воронежской области. Во всех торгах эти организации участвовали, незначительно снижая начальную цену: от 0% до 0,5%. Победителем в четырех процедурах признано ООО «Симестра», еще в двух — ООО «Агротрест». По данным УФАС, ООО «Продснаб-Агро» какие-либо ценовые предложения в ходе аукционов не подавало и «выступало в роли статиста».

«По результатам анализа документации было установлено, что действия ООО «Симестра», ООО «Агротрест» и ООО «Продснаб-Агро» при проведении аукционов имели признаки согласованности, что привело к поддержанию цены на торгах»,— считают в антимонопольной службе.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Симестра» было зарегистрировано в Воронеже в 2012 году. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов. Директор — Сергей Рассказов (с 2012 года), бенефициар — Марина Овсянникова. Выручка компании в 2022 году составила 87,9 млн руб. (в 2021-м — 93,3 млн руб.), чистая прибыль — 428 тыс. руб. (в 2021-м — 404 тыс. руб.). По данным Kartoteka.ru, ООО «Агротрест» было зарегистрировано в Воронеже в 2015 году. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Директор — Татьяна Бакаева (с мая 2022 года, ранее эту должность занимал господин Рассказов). Владельцами указаны господин Рассказов (50%), само ООО (37,5%) и госпожа Овсянникова (12,7%). Выручка компании в 2022 году составила 3 млн руб.(в 2021-м — 19,1 млн руб.), чистая прибыль — шесть тыс. руб. (в 2021-м — 138 тыс. руб.). По данным Kartoteka.ru, ООО «Продснаб-Агро» было зарегистрировано в Воронеже в 2010 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами. Генеральный директор — Александр Головеров. Бенефициар — Элеонора Головерова. Выручка компании в 2022 году составила 923 тыс. руб., чистая прибыль — 300 тыс. руб., в 2021-м году выручка равнялась 1 млн руб., убыток — 372 тыс. руб.

Какие нарушения ФАС нашла в споре Тамбовской сетевой компании и «Тамбовэнерго» — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте