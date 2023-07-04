Договор запутал сети

Федеральная антимонопольная служба после полугодового расследования дала оценку обстоятельствам конфликта между двумя крупными игроками энергорынка Тамбовской области. Ведомство сочло «злоупотреблением» и «нарушением законодательства» решение аккумулирующего платежи за электричество филиала «Россетей» «Тамбовэнерго» в одностороннем порядке денонсировать договор с занимающейся передачей энергии Тамбовской сетевой компанией. Это привело к иску о взыскании с последней более 500 млн руб. и крупным встречным претензиям. Эксперты считают, что позиция ФАС может повлиять на решение суда, если она не будет обжалована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Региональное управление ФАС встало на сторону АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК, является одним из основных поставщиков воды, тепла и электричества в области, а также региональным оператором по обращению с отходами) в конфликте с филиалом государственной электросетевой компании «Россети Центр» — «Тамбовэнерго», касающемся спорных взаиморасчетов между двумя основными участниками регионального энергорынка более чем на 700 млн руб.

ТСК, напомним, пожаловалась в ФАС на то, что филиал «Россетей» якобы стал считать действовавший между совместно работающими с 2008 года на едином рынке электроэнергии и мощности организациями договор «незаключенным» и отозвал «подписанные ранее всеми сторонами» акты оказания услуг за первые пять месяцев 2022 года. Это позволило «Тамбовэнерго» обратиться в арбитражный суд с иском о взыскании с партнера 508,8 млн руб. «неосновательного обогащения». В эту сумму истец оценил проведенные «смежной организации» платежи за оказание услуг по передаче электрической энергии с января по май 2022-го — именно за эти месяцы были отозваны акты.

После продлившегося более полугода расследования УФАС пришло к выводу, что одностороннее непризнание договора было «злоупотреблением» со стороны филиала «Россетей», а к самой возможности такого решения привело «доминирующее положение “Тамбовэнерго” на региональном рынке». Копия заключения УФАС «об обстоятельствах нарушения антимонопольного законодательства» за подписью замруководителя ведомства Светланы Мазаевой есть у «Ъ-Черноземье». Ведомство сочло, что филиал госкомпании сознательно «создал ТСК препятствия к осуществлению функций сетевой организации», а также «к доступу на товарный рынок», что нарушило сразу несколько статей закона «О защите конкуренции».

Представители «Россетей» в ходе антимонопольного расследования настаивали на том, что договор с ТСК не содержал ряд «существенных условий», описывающих особенности энергоснабжения отдельных частных клиентов, а именно величину максимальной мощности «в соответствующих точках поставки» и «технические характеристики точек присоединения объектов электросетевого хозяйства». Партнер госкомпании якобы «уклонялся от согласования условий или заключения нового договора», заявили в «Тамбовэнерго», отметив, что неоднократно направляли в ТСК «запросы об урегулировании». Не получив ответа, в филиале госкомпании стали считать договор «незаключенным».

«Предоставление предусмотренных правилами данных является императивной обязанностью территориальной сетевой организации»,— подчеркнули представители «Россетей».

В ТСК, в свою очередь, настаивали, что филиал «Россетей» требовал от компании информацию, «не предусмотренную ни действующим договором, ни действующим законодательством».

В УФАС проанализировали практику «Россетей» в других регионах Черноземья и договоры «Тамбовэнерго» с иными контрагентами, после чего склонились к позиции ТСК. «Отсутствие в договоре оказания услуг сведений (ставших предметом разногласий компаний.— «Ъ»)… не препятствует считать договор заключенным, согласовывать и оплачивать услуги, оказанные по нему»,— сказано в заключении комиссии ведомства.

В ТСК также утверждают, что «Тамбовэнерго» после заявления о «незаключенности» договора якобы «прекратило оплату фактически оказанных услуг при получении в полном объеме товарной выручки от гарантирующих поставщиков» (ТСК к ним не относится. — «Ъ»)». В результате по итогам июня-августа 2022-го у ТСК появились встречные претензии к филиалу «Россетей» на сумму порядка 200 млн руб. Однако исков по взысканию этой задолженности, по данным картотеки тамбовского арбитражного суда, компания пока не подавала.

Иск филиала «Россетей» о взыскании более 500 млн руб. с ТСК на фоне антимонопольного разбирательства пока не получил существенного развития. Арбитражный суд Тамбовской области рассматривает его уже 11 месяцев, но пока что инстанция не выносила принципиальных решений — заседания неоднократно откладывались для поиска дополнительных доказательств. Ближайшее запланировано на 17 июля. В ТСК вчера сказали «Ъ-Черноземье», что «рассчитывают, что решение УФАС будет учтено судами»: «Оно является объективным подтверждением наличия нарушений».

По данным источников «Ъ-Черноземье» на профильном рынке региона, «Тамбовэнерго» может обжаловать решение. В «Россетях» планируют прокомментировать ситуацию позднее. В ТСК уже заявили, что компания «готова к обжалованию для отстаивания интересов компании при любых обстоятельствах».

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отмечает, что филиал «Россетей» из-за своего «признанного монопольного положения по умолчанию ставится в уязвимую позицию в спорах о злоупотреблениях» в УФАС. «В споре участвуют две стороны, которые в равной степени зависят друг от друга еще с 2008 года. В данном случае УФАС, вероятно, обратило внимание именно на то, что отсутствие согласования существенных условий договора не мешало сторонам работать по нему более десяти лет до начала конфликта. Проще говоря, ведомство увидело у “Россетей” некоторую непоследовательность позиции. Успешно обжаловать такое решение будет возможно только при наличии веских доказательств, которые не были использованы непосредственно в рамках антимонопольного разбирательства»,— полагает господин Горбунов.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин также считает, что решение УФАС будет значимым для судебного спора о взаиморасчетах. «Филиал “Россетей” может иметь претензии к договору и настаивать на внесении в него иных условий или заключении нового. Но если ТСК исполнила обязательства по распределению переданной ей энергии в рамках существующей версии договора, то эта услуга должна быть оплачена в рамках действовавших ранее условий»,— заключил эксперт.

В правительстве Тамбовской области ранее подчеркивали, что наблюдают за спором двух участников энергорынка, но не считают, что он несет «реальную угрозу» для стабильности снабжения частных и промышленных потребителей в регионе.

Сергей Калашников