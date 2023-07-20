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Умер актер Владимир Портнов

На 83-м году жизни умер актер театра и кино Владимир Портнов, сообщает «Российская газета». Владимир Портнов был известен по ролям ювелира в «Узнике замка Иф» (1988) и Оппенгеймера в «Морали Леонарда» (1987). Причина смерти актера не сообщается.

Владимир Портнов

Владимир Портнов

Фото: Одесская киностудия

Владимир Портнов

Фото: Одесская киностудия

Владимир Портнов родился 29 августа 1940 года в городе Советская Гавань Хабаровского края. В разные годы он служил актером и режиссером-постановщиком в театрах им. Маяковского, Станиславского и Театре на Малой Бронной.

В 1991 году актер репатриировал в Израиль, где прожил более десяти лет, там он играл в театре «Гешер» и ставил спектакли в национальном театре «Габима». В 2002 году Владимир Портнов вернулся в Россию.

На экране театральный актер впервые появился в 1982 году, когда снялся в мелодраме «Предел желаний». Среди известных его актерских работ — роли Стефана Вонифатьева в «Расколе» (2011) и Лютого в «Багровом цвете снегопада» (2010).

Полина Мотызлевская

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