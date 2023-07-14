Москвичи стали основными постояльцами люксовых отелей Петербурга

Главными клиентами петербургских отелей категорий «пять звезд» стали гости из Москвы, рассказала «Фонтанка» со ссылкой на отельеров. В некоторых гостиницах доля столичных туристов достигла 95%.

До пандемии и СВО главным источником дохода премиальных гостиниц были туристы из-за рубежа, в частности из Европы и США в организованных тургруппах. Теперь среди иностранцев в гостиницах останавливаются в основном китайцы и выходцы из арабских стран. Львиную долю гостей же составляют россияне из других регионов, приезжающие преимущественно на автомобиле и семьей или индивидуально.

Как считают отельеры, Петербург фактически стал для москвичей и жителей других регионов «направлением выходного дня». Тенденция образовалась еще в 2020 году и укрепилась в 2022-м.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Беглов утвердил введение курортного сбора в Петербурге.

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