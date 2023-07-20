Завершено расследование несчастного случая с работницей БСК

Гострудинспекция в Башкирии завершила расследование несчастного случая, в результате которого 54-летняя водитель погрузчика АО «Башкирская содовая компания» (БСК) получила тяжелую травму.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, заступившая в ночную смену 19 мая сотрудница занималась перевозкой товара на склад готовой продукции. Во время разворота после очередного рейса погрузчик продолжил движение задним ходом, и водитель не смогла его остановить. Машина съехала с рампы, упала на железнодорожное полотно и опрокинулась. Водитель с помощью коллег выбралась из машины. Женщину доставили в городскую больницу №2 Стерлитамака.

Расследование установило, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации работ, несвоевременного техобслуживания.

В пресс-службе Гострудинспекции пояснили «Ъ-Уфа», что вопросы о привлечении виновных лиц к административной ответственности в данный момент прорабатываются.

АО «Башкирская содовая компания» — один из крупнейших в России производителей кальцинированной и пищевой соды. С 2021 года 38% акций БСК принадлежат Башкирии, еще 11% — в доверительном управлении АО «Региональный фонд», остальной пакет находится в федеральной собственности, который был передан в доверительное управление АО «Русский водород». Уставный капитал компании составляет 165,67 млн руб. В 2021 году выручка БСК составила 58,9 млрд руб., чистая прибыль – 15,2 млрд руб.

Майя Иванова

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