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Коммерсантъ FM
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Украина будет считать все идущие по Черному морю в РФ суда потенциальными военными целями

Министерство обороны Украины раскритиковало решение России объявить все суда, идущие к портам Украины, потенциальными перевозчиками грузов военного назначения. В ответ на это Киев с 21 июля вводит аналогичные меры и предупреждает о «всех соответствующих рисках».

Как говорится в сообщении Минобороны Украины в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), предупреждение действует с 00:00 21 июля 2023 года в отношении судов, которые идут по Черному морю в направлении морских портов РФ.

Украинское оборонное ведомство также объявило опасным судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керченского пролива и запретило его с 5:00 20 июля.

Минобороны РФ заявило, что с 20 июля будет считать все суда, идущие к портам Украины, потенциальными перевозчиками военных грузов после выхода России из зерновой сделки. «Страны флага» таких судов будут считаться Москвой вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Российское ведомство также объявило ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря временно опасными для судоходства.

О судьбе зерновой сделки — в публикации «Ъ» «Украинское зерно поставили на паузу».

Леонид Уварчев

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