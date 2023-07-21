Забрать нельзя оставить

Генпрокуратура РФ обратилась в Туапсинский районный суд с иском к собственникам объектов недвижимости, которые расположены на территории бывшего пансионата «Ольгинка». Ведомство просит признать недействительными сделки купли-продажи, которые были совершены в 2008 году, и вернуть участки в собственность района. Сроки исковой давности, по мнению истца, не пропущены. Юристы полагают, что собственники участков и строений действовали в соответствии с законодательством и имеют шансы на защиту своих интересов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туапсинский райсуд недавно рассматривал подобное дело о лишении прав собственников недвижимости по требованию генпрокуратуры

Фото: пресс-служба президента РФ Туапсинский райсуд недавно рассматривал подобное дело о лишении прав собственников недвижимости по требованию генпрокуратуры

Фото: пресс-служба президента РФ

Заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев 3 июля обратился в Туапсинский районный суд Краснодарского края с исковым заявлением к собственникам объектов недвижимости, расположенных на территории бывшего пансионата «Ольгинка». Ответчиками по делу являются администрация Туапсинского района, ООО «Тримп» и еще девять физических лиц. Истец просит признать недействительными совершенные в 2008 году сделки купли-продажи земельных участков и передать их краевой администрации. Почему именно сделки этого года оспаривает ведомство — не объясняется в иске. До 2008 года спорные земельные участки неоднократно меняли своих владельцев.

В иске говорится, что на основании договора купли-продажи спорные территории (их общая площадь не уточняется) были переданы администрацией Туапсинского района ЗАО «Пансионат Ольгинка» в 2000-х годах. После чего участки были разделены и переданы в частную собственность. Впоследствии на этих землях были построены гостиницы, спортобъекты, рестораны и кафе.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Пансионат Ольгинка» зарегистрировано в 1993 году в селе Ольгинка Туапсинского района. Основной вид деятельности — деятельность санаторно-курортных организаций. Генеральный директор — Елена Кустова. По решению учредителей организация была ликвидирована в январе 2022 года. В 2019 году прибыль компании составила — 1,7 млн руб., в 2020 году — убыток 960 тыс. руб. Более поздних данных о финансовых показателях организации нет.

«В результате многократного раздела исходного земельного массива, продолжающегося до настоящего времени, образовано множество земельных участков, которые были реализованы администрацией как пансионату, так и третьим лицам, не имеющим намерений сохранить природные лечебные свойства особо охраняемой территории»,— говорится в исковом заявлении генпрокуратуры РФ (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»).

Представитель одного из ответчиков по делу, ООО «Тримп», Дмитрий Карачевцев обращает внимание, что генпрокуратура в своем иске опирается на постановление министров РСФСР 1988 года, которым описаны границы курортов. Однако сами курорты РСФСР прекратили свое существование еще в 1992 году на основании постановления правительства РФ. Однако постановление от 1988 года не было отменено и продолжает действовать.

«Согласно документам РСФСР, эти земли не могут находиться в частной собственности. Это госсобственность. Но у нас в курортную зону попадает город Туапсе со своими предприятиями: нефтезавод, нефтебаза, терминал по перевалке химических удобрений, зерновой терминал, полигоны твердых бытовых отходов, а также 65% земель и около 70% населенных пунктов Туапсинского района. А сейчас получается, что 30 лет все жили неправильно, администрация выдавала земли незаконно»,— говорит господин Карачевцев.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле считает, что коллизия данного дела состоит в двойном толковании законодательства — так как такого рода дробление и продажа участков для данного региона не является единичным случаем.

«Доводы прокуратуры верны — земля с особым назначением использования не может быть перепродана. Однако данные сделки проходили более 15 лет назад, и виновные в совершении противозаконных действиях чиновники к ответственности привлечены вряд ли будут. В то время как собственники этих участков и строений действовали в соответствии с законодательством того времени, они платили денежные средства и вкладывали их в обустройство частной территории и поэтому могут иметь шансы на защиту своих интересов в данном и будущих судебных разбирательствах. Полагаю, что исход данного дела во многом будет зависеть от линии защиты самих собственников»,— говорит адвокат.

Также он добавил, что спорные территории по факту не являются муниципальными и Краснодарский край формально не является их прямым правообладателем — что потребует дополнительного разъяснения в Верховном суде.

Заседание по делу назначено на 21 июля.

Похожий иск генпрокуратуры РФ в конце июня уже удовлетворил Туапсинский районный суд. Замгенпрокурора России Игорь Ткачев потребовал расторгнуть 46 договоров об аренде земельных участков в Шепси, а также демонтировать 157 объектов капитального и некапитального строительства. По мнению истца, администрация Шепсинского сельского поселения в 2015 году своим постановлением неправомерно изменила категорию участков с «земель особо охраняемых территорий и объектов» на «земли населенных пунктов». В том же году ЗАО «Пансионат "Шепси"» незаконно раздробило земельный участок общей площадью 47,2 га на 46 участков, после чего они были переданы в аренду третьим лицам для застройки. Решение суда ответчики обжаловали.

По искам Генпрокуратуры РФ в 2022 году из пользования сельхозпредприятий в пользу РФ были возвращены более 4,5 тыс. га земельных участков (АО «Адлерский чай», АО «Шапсугский чай», «Мацестинский чай», АО «Солохаульский чай»). По решению суда, участки должны быть переданы в распоряжение межрегионального управления Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее.

Тат Гаспарян, Краснодар