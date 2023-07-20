Пермский свинокомплекс попытаются продать не как сельхозпредприятие, а как имущественный комплекс

Конкурсный управляющий АО «Пермский свинокомплекс» Илья Зуйкин сегодня вновь объявил торги по продаже предприятия. По данным Федресурса, торги пройдут с 31 июля по 6 сентября 2023 года, стартовая цена лота составляет 1,369 млрд руб. На торги выставлены все принадлежащие АО земельные участки, здания и сооружения, оборудование, транспортные средства, производственный инвентарь, а также товарный знак свинокомплекса и его дебиторская задолженность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Предыдущие торги завершились 19 июля, они признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Интересно, что тогда стартовая цена имущества АО была на 137 млн руб. меньше — 1,2 млрд руб.

Источник, близкий к АО, пояснил «Ъ-Прикамье», что ранее имущество Пермского свинокомплекса выставлялось как единое сельскохозяйственное предприятие, а сейчас как имущественный комплекс. По этой причине конкурсный управляющий был вынужден начать продажу активов предприятия с первоначальной стадии, когда стартовая цена актива составляла 1,36 млрд руб.

Первые торги по продаже мощностей Пермского свинокомплекса проходили с 19 апреля по 1 июня. На них перечисленное имущество продавалось по начальной цене — за 1,369 млрд руб. Аукцион не состоялся в связи с недостаточным количеством участников.

АО «Пермский свинокомплекс» (100% в собственности краевого минагро) было признано банкротом в апреле 2022 года. Общий размер заявленных требований кредиторов на конец прошлого года составлял 777,6 млн руб. Сейчас на базе банкротящегося краевого предприятия работает ООО «Майский мясокомбинат».