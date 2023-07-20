Госдума приняла поправку о запрете сотрудникам Росгвардии публиковать свои фото

Госдума приняла поправку, которая запрещает личному составу Росгвардии публиковать свои фото, видео, и другую информацию о себе, позволяющие установить местонахождение, в СМИ и интернете. Также запрещается публиковать информацию об уволенных со службы росгвардейцах и информацию о деятельности войск Росгвардии.

Эту поправку внесли ко второму чтению законопроекта, который разрешает бывшим росгвардейцам проходить службу по мобилизации в войсках национальной гвардии. Изменения вносятся в закон «О войсках национальной гвардии РФ».

Автор законопроекта депутат Александр Хинштейн предлагает при мобилизации направлять граждан, пребывающих в запасе и проходивших службу в Росгвардии на должностях, для которых предусмотрены специальные звания полиции, проходить службу в тех же войсках на тех же должностях. По мнению автора законопроекта, это позволит максимально эффективно использовать служебно-боевой опыт бывших росгвардейцев.

Запрет на публикацию фото и видео распространялся на военных, проходящих службу в Росгвардии, но не на другую часть росгвардецев — например, сотрудников ОМОН и СОБР. Таким образом, принятые поправки вводят единые требования для всего личного состава Росгвардии относительно публикации фото, видео, и другой информации о ведомстве.

27 июня глава Росгвардди Виктор Золотов после выступления президента Владимира Путина перед силовиками на Соборной площади Кремля заявил, что его ведомство получит тяжелые дальнобойные орудия и танки.

Анастасия Ларина