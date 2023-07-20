Суд отказал в ходатайстве об отстранении врио главы Межгорья Вячеслава Калугина

Белорецкий межрайонный суд отказал в удовлетворении ходатайства руководителя следственного отдела в Межгорье об отстранении от должности временно исполняющего обязанности главы администрации Межгорья Вячеслава Калугина, обвиняемого в присвоении денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом «Ъ-Уфа» сообщила адвокат господина Калугина Лиана Файзуллина.

По версии следствия, с апреля по сентябрь 2021 года чиновник назначил себе премии и иные стимулирующие выплаты на общую сумму 1,3 млн руб., хотя принимать такие решения мог только председатель горсовета. 29 июня Белорецкий межрайонный суд арестовал чиновника до 27 августа. Верховный суд Башкирии, рассмотревший апелляционную жалобу адвоката, не нашел оснований для изменения этого решения. Вину Вячеслав Калугин не признал.

Судья решила, что оснований для отстранения нет, пояснила Лиана Файзуллина.

«Из изученных мною распоряжений о начислении премий из материалов уголовного дела следует, что премии начислялись всем сотрудникам администрации Межгорья одномоментно, в соответствии с коэффициентами, предусмотренными законом», — отметила госпожа Файзуллина. По ее словам, при этом Калугин получал премии по коэффициенту заместителя главы администрации, а не по коэффициенту главы. «Размер его премий был ниже, чем у другого заместителя главы», — подчеркнула она.

Майя Иванова

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