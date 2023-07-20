Боррель предложил расширить ресурсы Европейского фонда мира для поставок оружия Украине

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель пообещал вынести на обсуждение глав МИД ЕС план расширения ресурсов Европейского фонда мира, чтобы увеличить поставки оружия Украине. Об этом он сообщил по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я намерен внести предложение увеличить в значительной степени объем Европейского фонда мира. Я не хочу называть точную цифру сейчас, я это сделаю после встречи. Это становится очень серьезно»,— рассказал Жозеп Боррель. По данным Politico, план расширения финансирования фонда предполагает увеличение бюджета на €20 млрд до 2027 года.

Позднее агентство DPA привело документ с предложениями Жозепа Борреля по вопросу военной помощи Украине. В нем предлагается направить дополнительные средства на вооружения и экипировку, а также профинансировать за счет ЕС часть расходов на поставки Украине истребителей.

Кроме того, Жозеп Боррель хочет предложить Украине расширить совместное производство боеприпасов, направить дополнительную помощь для разминирования территорий, а также обеспечить непрерывный обмен разведывательной информацией.

В конце июня Жозеп Боррель предложил реформировать Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины, и использовать его для усиления и модернизации вооруженных сил Украины.

Анастасия Ларина