Краснодар получит 914 млн рублей на покупку 16 электробусов

Бюджет Краснодара на 2023 год вырос на 913,8 млн руб. Деньги пойдут на приобретение 16 электробусов и четырех зарядных станций к ним. Такое решение приняли 20 июля депутаты городской думы краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Деньги на покупку электробусов выделены из краевого бюджета в виде субсидии. Как следует из проекта поправок к бюджету, непосредственно на покупку электробусов направят 881,6 млн руб. еще 32,1 млн руб. пойдут на приобретение зарядных станций.

Таким образом, общие доходы бюджета Краснодара в 2023 году вырастут до 71,53 млрд руб., расходы – до 77,88 млрд руб. Дефицит бюджета составит 6,34 млрд руб.

В феврале 2023 года пресс-служба администрации Краснодарского края сообщала, что до конца года на городской маршрут №2Е (Троллейбусное депо №1 — ж/д вокзал «Краснодар-1») хотят выпустить 14 электробусов.

«Электробусы мобильны, комфортны и экологичны. Это один из наиболее эффективных способов снизить уровень загрязнения атмосферы в крупных городах»,— говорил вице-губернатор Андрей Прошунин.

Александр Орлов

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