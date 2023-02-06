В Краснодаре до конца года хотят запустить 14 электробусов

В Краснодаре до конца 2023 года на городской маршрут №2Е (Троллейбусное депо №1 — ж/д вокзал «Краснодар-1») хотят выпустить 14 электробусов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

В настоящее время власти региона готовят заявки на получение федерального финансирования комплексной программы развития электротранспорта.

«Электробусы мобильны, комфортны и экологичны. Это один из наиболее эффективных способов снизить уровень загрязнения атмосферы в крупных городах»,— отметил замгубернатора края Андрей Прошунин.

Кроме того, с 2022 года на Кубани в рамках пилотного проекта проводят мероприятия по развитию электрозарядной инфраструктуры. На эти цели в правительстве РФ предусмотрели 182,7 млн руб. За прошлый год в крае установили 89 станций зарядки электротранспорта, в планах на 2023 год — еще 47 объектов.

Анастасия Донскова

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