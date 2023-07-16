Определен подрядчик по ремонту плотины на реке Кузьминка за 144 млн рублей

Подведомственное комитету по природопользованию СПб ГКУ «Дирекция мелиоративных систем, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений и охраны окружающей среды "Ленводхоз"» определило подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту плотины у Нижнего водохранилища на реке Кузьминка в Колпинском районе Петербурга.

Контракт на сумму 143,8 млн рублей будет подписан с компанией ООО «Геоизол», сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет восстановить геометрию плотины, построенной более 50 дет назад. Также на объекте требуется установить новые лестницы, заменить крепления верхового откоса и гребня плотины и выполнить другие работы. Капремонт должен быть завершен в ноябре 2024 года.

ООО «Геоизол» зарегистрировано в 1999 году в Петербурге. По данным СПРАК, за 2021 год выручка компании составила 5,6 млрд рублей при чистой прибыли около 59 млн руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга определились с подрядчиками по ремонту региональных дорог в северных и центральных районах города.

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