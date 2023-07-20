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Коммерсантъ FM
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В Бердске мужчина поджег дверь здания, в котором расположены военкомат и прокуратура

В городе Бердск Новосибирской области мужчина в камуфляже поджег входную дверь в здание местного военного комиссариата. Об этом сообщил портал «Бердск Онлайн». Факт поджога изданию подтвердили в поисково-спасательном отряде МЧС в Бердске. По данным 2ГИС, в здании также находится местная прокуратура.

Фото: ОНД по г.Бердску

Фото: ОНД по г.Бердску

«Было сообщение о возгорании двери в здание. Открытого горения не было. На крыльце стояла емкость с горючей жидкостью»,— сообщил изданию начальник 3-го ПСО по Бердску Вячеслав Дахов.

Мужчина попытался поджечь военкомат на улице Первомайская вчера, 19 июля, вечером. По информации источников портала «Бердск-Онлайн», 50-летний мужчина в камуфляже принес с собой пятилитровую бутыль с горючей смесью желтого цвета (возможно, бензином), плеснул жидкость на дверь военкомата и поджег ее. Увидев через стекло, что в здании есть люди, мужчина убежал. Никто не пострадал.

15 июля в России завершился весенний призыв.

Анастасия Ларина

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