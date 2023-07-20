ВСУ сообщили о повреждении объектов логистики и административного здания в Одессе

В результате ночных взрывов в Одесской области были повреждены объекты логистики и административное здание, сообщила пресс-секретарь сил территориальной обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк. Были ранены четверо.

«Есть попадания и в Николаевской, и в Одесской областях... В Одессе разрушено административное здание. Последствия еще уточняются... Попадания в области касаются объектов логистики — это складские помещения»,— сообщила госпожа Гуменюк в эфире телемарафона.

Как сообщил председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, в результате ночных ударов пострадали четверо.

В Николаевской области в результате атаки загорелось одно здание, заявил глава областной администрации Виталий Ким. По его словам, в результате обстрелов есть погибшие, всего пострадали 18 человек.

Накануне, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате взрывов пострадали порт Одессы и порт Черноморск — там хранилось миллион тонн зерна, и особенно сильно пострадал терминал, где было 60 тыс. тонн агропродукции для экспорта в Китай.

Анастасия Ларина