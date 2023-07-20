Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ВСУ сообщили о повреждении объектов логистики и административного здания в Одессе

В результате ночных взрывов в Одесской области были повреждены объекты логистики и административное здание, сообщила пресс-секретарь сил территориальной обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк. Были ранены четверо.

«Есть попадания и в Николаевской, и в Одесской областях... В Одессе разрушено административное здание. Последствия еще уточняются... Попадания в области касаются объектов логистики — это складские помещения»,— сообщила госпожа Гуменюк в эфире телемарафона.

Как сообщил председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, в результате ночных ударов пострадали четверо.

В Николаевской области в результате атаки загорелось одно здание, заявил глава областной администрации Виталий Ким. По его словам, в результате обстрелов есть погибшие, всего пострадали 18 человек.

Накануне, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате взрывов пострадали порт Одессы и порт Черноморск — там хранилось миллион тонн зерна, и особенно сильно пострадал терминал, где было 60 тыс. тонн агропродукции для экспорта в Китай.

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...