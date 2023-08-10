Сегодня исполняется 69 лет председателю комиссии Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексею Пушкову

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Фото: Из личного архива Алексей Пушков

Фото: Из личного архива

Его поздравляет помощник президента РФ Юрий Ушаков:

— Дорогой Алексей, сердечно поздравляю тебя с днем рождения. Мало кто может похвастаться столь разнообразным профессиональным опытом: парламентарий и политолог, блистательный журналист и публицист, эксперт в области международных отношений, автор и ведущий одной из самых популярных и интересных передач отечественного телевидения. Уверен, что твой творческий талант, интеллект и могучая созидательная энергия помогут добиться новых успехов в перечисленных и других сферах твоей деятельности. Желаю тебе крепчайшего здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»