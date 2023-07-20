Пострадавшая при атаке на Крымский мост белгородская девочка продолжит лечение в Москве

Уроженку Белгородской области Ангелину Кулик, которая 17 июля пострадала при взрыве на Крымском мосту и в тот же день потеряла своих родителей, перевезли на лечение из Краснодарского края в Москву, сообщил телеканал «Звезда».

Девочка находится в стабильном состоянии и теперь будет лечиться в РДКБ Минздрава РФ. После этого ее отправят на реабилитацию. Ранее сообщалось, что Ангелина получила повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. Ее состояние оценивалось как средней тяжести.

Сегодня, 20 июля, в Новооскольском городском округе Белгородской области пройдет прощание с погибшей парой. Они ехали на автомобиле по Крымскому мосту ночью 17 июля, когда его атаковали два украинских морских беспилотника. Их 14-летняя дочь была на заднем сиденье машины.

Владимир Зоркий