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Коммерсантъ FM
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Австралия ввела санкции против Москальковой и Турчака

Правительство Австралии вводит новый пакет санкций против России и Белоруссии. В санкционный пакет войдут 35 российских организаций, а также 10 граждан России и Белоруссии. Среди них уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. Об этом говорится на сайте МИД Австралии.

В санкционный список также внесены: первый вице-премьер России Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин и гендиректора холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

Уточняется, что под санкции попали предприятия, «имеющие важное экономическое и стратегическое значение для России»: среди них компании, поставляющие передовые технологии, электронику и оборудование российским вооруженным силам, организации, занимающиеся атомной энергетикой и добычей ресурсов в Арктике.

С марта 2014 года правительство Австралии вводило санкции в отношении России более 25 раз. Под санкции Австралии попали 1,1 тыс. российских граждан и больше 300 предприятий из России. Австралия полностью прекратила торговые отношения с Россией, заморозила активы подсанкционных лиц и запретила вести бизнес с попавшими под санкции компаниями.

Анастасия Ларина

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