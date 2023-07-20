Главные анонсы 20 июля

Госдума соберется на пленарное заседание.

Судебный участок мирового судьи №422 Таганского района рассмотрит протокол в отношении компании Google за неудаление запрещенного контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

Дорогомиловский суд Москвы рассмотрит административное дело в отношении бывшего полковника Главного разведывательного управления Владимира Квачкова. В отношении отставного полковника ГРУ составили протокол о дискредитации армии.

Верховный суд рассмотрит жалобу на изменение территориальной подсудности уголовного дела адвоката Дареджан Квеидзе, обвиняемой в мошенничестве с деньгами подзащитных.

В Брюсселе состоится встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом.

Ракета-носитель Falcon 9 со второй попытки должна стартовать на орбиту с очередной партией из 15 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Запуск будет осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских космических сил в Калифорнии.