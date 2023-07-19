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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Apple тестирует собственный чат-бот с ИИ

Компания Apple создала и уже тестирует собственный чат-бот, который разработчики пока называют Apple GPT. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По словам этих источников, «важное объявление» о значительной разработке в сфере ИИ Apple намерена сделать в следующем году.

Apple GPT разработала собственный фреймворк Ajax для создания больших языковых моделей, аналогичных ChatGPT компании OpenAI и Bard компании Google, и тестирует чат-бот, который сможет конкурировать с этими разработками. Однако, отмечает Bloomberg, у Apple пока нет «ясной стратегии» для создания потребительского продукта. В настоящее время несколько команд специалистов, работающих над проектами Apple в области ИИ, пытаются в том числе решить проблемы защиты личных данных пользователей. Как отметил в мае глава Apple Тим Кук, необходимо разрешить целый ряд вопросов, связанных с ИИ, и в процессе работы сохранять «целеустремленность и вдумчивость». По словам господина Кука, Apple считает ИИ «очень значительным» и планирует «внедрять его в продукцию, тщательно все продумывая».

Алена Миклашевская

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