Международная федерация гимнастики допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. С 1 января 2024 года спортсмены смогут участвовать в соревнованиях под эгидой FIG.

«Принимая российских и белорусских гимнасток для участия в соревнованиях в качестве независимых нейтральных спортсменов, FIG обеспечивает соблюдение прав всех спортсменов и посылает миру сигнал о том, что гимнастика стремится к миру»,— приводит слова президента FIG Моринари Ватанабе пресс-служба федерации.

Чтобы участвовать в соревнованиях под эгидой FIG, российские и белорусские спортсмены должны подать заявку в организацию. Заявка будет рассмотрена в соответствии с правилами, содержащими «требования нейтральности».

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что решение об участии россиян и белорусов в

летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году остается за Международным олимпийским комитетом (МОК). FIG оставляет за собой лишь процедуры по борьбе с допингом, подготовка которых проводится федерацией совместно с Международным агентством тестирования.

Министр спорта Олег Матыцин ранее сегодня заявил, что российские атлеты не будут подписывать «декларацию о нейтралитете». «Есть красная черта — никто не будет подписывать какие-то декларации об осуждении СВО и так далее»,— заявил министр (цитата по ТАСС). Он добавил, что российские спортсмены не будут принимать участие в турнирах на таких условиях.

13 июля МОКсообщил, что не пригласит российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры-2024. 23 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом к МОК о недопуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду даже в нейтральном статусе. По мнению ПАСЕ, это решение нужно оставить в силе до тех пор, «пока продолжается агрессивная война России». До этого 28 марта исполком МОК рекомендовалмеждународным федерациям допустить до участия не поддерживающих военные действия на Украине российских и белорусских спортсменов, но в нейтральном статусе.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Он бы МОК, но не зовет».

Полина Мотызлевская