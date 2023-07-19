Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Международная федерация гимнастики допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. С 1 января 2024 года спортсмены смогут участвовать в соревнованиях под эгидой FIG.

«Принимая российских и белорусских гимнасток для участия в соревнованиях в качестве независимых нейтральных спортсменов, FIG обеспечивает соблюдение прав всех спортсменов и посылает миру сигнал о том, что гимнастика стремится к миру»,— приводит слова президента FIG Моринари Ватанабе пресс-служба федерации.

Чтобы участвовать в соревнованиях под эгидой FIG, российские и белорусские спортсмены должны подать заявку в организацию. Заявка будет рассмотрена в соответствии с правилами, содержащими «требования нейтральности».

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что решение об участии россиян и белорусов в

летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году остается за Международным олимпийским комитетом (МОК). FIG оставляет за собой лишь процедуры по борьбе с допингом, подготовка которых проводится федерацией совместно с Международным агентством тестирования.

Министр спорта Олег Матыцин ранее сегодня заявил, что российские атлеты не будут подписывать «декларацию о нейтралитете». «Есть красная черта — никто не будет подписывать какие-то декларации об осуждении СВО и так далее»,— заявил министр (цитата по ТАСС). Он добавил, что российские спортсмены не будут принимать участие в турнирах на таких условиях.

13 июля МОКсообщил, что не пригласит российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры-2024. 23 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом к МОК о недопуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду даже в нейтральном статусе. По мнению ПАСЕ, это решение нужно оставить в силе до тех пор, «пока продолжается агрессивная война России». До этого 28 марта исполком МОК рекомендовалмеждународным федерациям допустить до участия не поддерживающих военные действия на Украине российских и белорусских спортсменов, но в нейтральном статусе.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Он бы МОК, но не зовет».

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...