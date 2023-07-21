Хлеб всему

Действовавшая около года зерновая сделка, предусматривающая вывоз зерна из Украины через терминалы на Черном море и беспрепятственные поставки российского продовольствия и удобрений, кажется, становится в российском сельском хозяйстве «козлом отпущения». По крайней мере, такой вывод напрашивается исходя из недавнего совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как отметил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, неисполнение требований России по зерновой сделке привело к росту транспортных расходов экспортеров, которые те отчасти переложили на аграриев, и рентабельность производства зерновых за год снизилась почти вдвое. Если в 2021 году аграрии получили от выращивания зерна 333 млрд руб. прибыли, то в 2022 году — 204 млрд руб., то есть потеряли около 130 млрд руб., сообщил господин Патрушев. «Я просил бы на этот факт тоже обратить внимание»,— подчеркнул министр.

На рынке же обратили внимание на то, что, обсуждая безусловно острую тему снижения доходности аграриев, власти обошли стороной механизм плавающих пошлин на экспорт зерна, действующий с июня 2021 года. Этот инструмент как раз вводился для стабилизации цен на зерно, как следствие — на сохранение себестоимости для мукомолов, хлебопеков и животноводов. «Динамика котировок на внешних рынках теперь в значительной степени амортизируется и не оказывает на нас уже такого влияния»,— говорил Дмитрий Патрушев «Российской газете» в октябре 2021 года.

И действительно, эффект был. При стоимости пшеницы на базисе FOB в конце 2021 года в $316 за тонну экспортер платил пошлину в $60, а на закупку урожая, сопутствующие расходы и собственные нужды оставалось $256, говорил глава крупного агрохолдинга. Одновременно сельхозпроизводители сталкивались с постоянным ростом затрат, часть которых номинирована в валюте. Согласно Росстату, средняя себестоимость в сельском хозяйстве с 2021 года выросла на 15% на единицу продукции.

Обнаружить же влияние зерновой сделки на рентабельность мои собеседники на рынке затруднились. Мировые цены на зерно и без сделки были бы ниже уровня 2021 года из-за роста предложения, а дисконт на пшеницу из РФ связан с геополитическим обострением. Сегодня цены на зерно в РФ растут, что наверняка кто-то захочет объяснить остановкой сделки, но основной эффект оказывает девальвация рубля.

Для регулятора зерновая сделка, конечно, выглядит удобным внешним фактором. В сохранении экспортных пошлин на зерно заинтересованы целые отрасли с сильными лоббистами, в осложнении отношений с которыми вряд ли кто-то заинтересован. А аграриям снижение рентабельности после выхода из сделки можно будет объяснить другими причинами.