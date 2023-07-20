Московские школьники поднатаскались на ЕГЭ

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что средний балл единого госэкзамена в этом году у столичных выпускников вырос практически по всем предметам. В профильном департаменте уверены, что это результат эксперимента по прицельной подготовке к ЕГЭ: ученики одиннадцатых классов «закрыли» основную школьную программу за полгода, а потом занимались только ЕГЭ-предметами. В Рособрнадзоре заявляют, что делать окончательные выводы о результатах экзамена по всей России преждевременно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У школьников Москвы прибавилось шансов найти себя в списках отличившихся при сдаче ЕГЭ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ У школьников Москвы прибавилось шансов найти себя в списках отличившихся при сдаче ЕГЭ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем блоге, что результаты ЕГЭ в столице этим летом существенно лучше прошлого года. «На 45% выросло количество выпускников, набравших 100 баллов по одному из предметов,— 2114 человек. Девять ребят — набрали в сумме 300 баллов по трем предметам. И самый главный показатель, средний балл, вырос почти по всем предметам: русскому языку, литературе, биологии, химии, физике, истории, информатике, географии. Рост составил до 13%»,— отчитался градоначальник.

В департаменте образования и науки Москвы улучшение результатов связывают с тем, что 80% московских одиннадцатиклассников учились последние полгода в новом формате. С февраля 2023 года большинство столичных выпускников готовились к экзаменам в формате практикумов, составлявших не менее 40% учебных часов каждый день. Для этого перестроили весь учебный план: предметы, которые школьники не выбрали для сдачи ЕГЭ, они в полном объеме освоили до конца января, а дальше занимались только подготовкой к экзаменам.

В департаменте уверены, что именно благодаря такому подходу в столице сократилась доля несдач ЕГЭ: «По литературе количество двоек уменьшилось более чем в 4 раза, по русскому языку — почти в 4 раза, по биологии — в 2,5 раза, а по математике, английскому и истории — почти в 1,5 раза. К тому же увеличилась доля выпускников с максимальными 100 баллами: по физике — в 7 раз, по биологии — в 5 раз, по русскому языку и по литературе — в 3 раза, по английскому языку — почти в 2 раза, а по химии и информатике — в 1,2 раза».

Председатель комиссии Московской городской думы по образованию, заслуженный учитель Евгений Бунимович признает, что столичный проект пошел на пользу выпускникам. «На самом деле во всех школах нашей страны последние полгода одиннадцатиклассники только и заняты подготовкой к ЕГЭ, просто скрывают это,— отмечает господин Бунимович.— А так как обычная программа на это не рассчитана, то все идет в ущерб каким-то темам». Но в столице практикумы по подготовке к экзаменам официально внесли в учебный план, поэтому удалось усилить индивидуальный подход и гармоничнее выстроить весь образовательный процесс, уверен эксперт.

Рособрнадзор заявил “Ъ”, что результаты экзаменов в российском масштабе еще не проанализированы до конца, «поэтому говорить об итогах ЕГЭ и делать окончательные выводы считаем преждевременным». Также в ведомстве напомнили, что «ушли от позиции рейтингования регионов по результатам ЕГЭ» из-за случаев «некорректной интерпретации результатов ЕГЭ и их искажения с целью улучшения значений показателей, в том числе путем грубых нарушений порядка проведения экзамена». Вместе с тем Рособрнадзор уже посчитал результаты основного периода сдачи ЕГЭ (без резервных дней). Тенденция увеличения среднего балла по литературе, русскому языку, физике, химии и биологии наблюдается не только в столице, но и по всей стране, говорят в ведомстве. А вот результаты по географии, информатике и истории в Москве улучшились, а в среднем по России — нет.

Преподаватель обществознания, контент-продюсер онлайн-школы Skysmart Анна Мусихина отмечает: за последние десять лет средние результаты ЕГЭ по каждому из предметов традиционно отличаются — в пределах десяти баллов. Эксперт объясняет эти колебания несколькими факторами. «Во-первых, изменения в самом экзамене: задания из года в год меняются, они могут быть легче или сложнее,— говорит госпожа Мусихина.— Во-вторых, происходят изменения в системе оценивания ответов: могут корректироваться аспекты и критерии, по которым выставляют баллы».

«Еще несколько лет назад Москва не так уж заметно опережала другие регионы по качеству сдачи ЕГЭ,— рассказывает руководитель Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.— Но сейчас отрыв начал увеличиваться». Эксперт уверена: это происходит в том числе потому, что московским школам удалось избежать падения уровня образования во время пандемии. «Компьютерная грамотность столичных школьников и их семей, развивающиеся в городе платформы электронного образования, как государственные, так и частные, позволяют выпускникам успешно проявлять себя на экзаменах»,— считает госпожа Абанкина.

Но «самым большим успехом» московских школ она называет сохранение популярности экзаменов по техническим предметам. «В регионах в этом году доля тех, кто выбрал физику и профильную математику, сократилась на 33%,— сетует Ирина Абанкина.— Притом что в региональных вузах увеличивают бюджетные места на технические специальности, ведь нам необходимы инженеры. В Москве же такого падения не произошло».

Полина Ячменникова