Меняю рыбзавод на гостиницу

Администрация Сочи ведет судебный спор с компанией «Форт-2», которая возводит гостиничный комплекс на набережной Адлера на территории закрытого рыбзавода. Мэрия настаивает на том, что построенные без разрешения объекты являются самовольными и подлежат сносу. Две судебные инстанции отказали в иске, согласившись с доводами ООО «Форт-2» о том, что компания не создает новые объекты, а капитально ремонтирует старые заводские здания, поэтому разрешение на работы не требуется. Эксперты полагают, что у муниципалитета мало шансов отстоять свою позицию в кассации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа назначил на 24 июля рассмотрение кассационной жалобы администрации Сочи в споре с ООО «Форт-2» по поводу застройки территории закрытого рыбзавода в Адлере. Информация размещена в картотеке суда.

Мэрия просит признать возведенные на участке объекты самовольными. Арбитражный суд Краснодарского края в 2022 году отказал в удовлетворении иска мэрии, в марте этого года апелляционный арбитраж оставил решение без изменений, администрация города-курорта оспаривает судебный акт в третьей инстанции.

В деле идет речь об участке площадью 0,7 га, выходящем на набережную Адлера, где с 1960 года располагался завод по переработке рыбы. В 1995 году активы предприятия (десять зданий и право аренды участка) перешли в собственность ООО «Форт-2». Вскоре завод был закрыт, цеха и офисы долгое время стояли заброшенными, в 2016 году стена одного из зданий обрушилась.

В 2019 году компания «Форт-2» начала на участке строительные работы, а в 2021 году администрация Сочи после прокурорской проверки обратилась в суд с иском о сносе строений. Проверка выявила, что на территории бывшего рыбзавода идут строительные работы на десяти объектах высотой от одного до трех этажей, общая площадь зданий – более 11 тыс. кв. м., разрешений вид использования участка – «гостиничные услуги».

По информации мэрии Сочи, здания возводятся без разрешительной документации, что указывает на признаки самовольного строительства, а безопасность объектов, по мнению муниципалитета, не доказана. В свою очередь, компания «Форт-2» настаивает на том, что разрешение на работы не требуется, так как новые объекты на участке не возводятся, компания проводит капитальный ремонт зданий завода за счет усиления несущих конструкций и замены межэтажного покрытия.

Привлеченные судом эксперты согласились с доводами компании «Форт-2» о капитальном ремонте объектов. Кроме того, экспертизы подтвердили соответствие зданий градостроительным нормам и требованиям безопасности.

Арбитражный суд Краснодарского края, изучив позиции сторон, не нашел оснований для удовлетворения иска администрации Сочи. Получить комментарии участников процесса «Ъ-Юг» не удалось: в мэрии города-курорта на запрос не ответили, а указанный в справочных системах телефон ООО «Форт-2» оказался недействующим.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин оценивает шансы на вынесение кассацией решения в пользу мэрии как невысокие. «В спорах о том, являются ли работы реконструкцией или строительством новых объектов, ключевую роль играет экспертное заключение. В данном случае по итогам экспертиз установлено, что, несмотря на масштабы проводимых работ, параметры зданий остались неизменными», – отметил юрист.

Анна Перова, Краснодар