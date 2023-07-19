В Воронеже за 50 млн рублей продают ресторан «Браухаус альтштадт»

Один из трех ресторанов близкой депутату гордумы Воронежа Дмитрию Крутских сети «Браухаус альтштадт» продают в Воронеже за 50 млн руб. Информация об этом появилась на «Авито».

У «Браухауса» три заведения в Воронеже: на улице Генерала Лизюкова, на Писателя Маршака и на Транспортной. Продается последний. В объявлении сказано, что речь идет о двухэтажном ресторане с пятью залами, в которых можно разместить до 200 человек. Общая площадь здания составляет 602 кв. м. В лот входит парковка на 15 мест.

По данным «СПАРК-Интерфакс», юрлицо сети — ООО «Брау хаус» — было зарегистрировано в Воронеже в 2016 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компания занимается ресторанным бизнесом и доставкой продуктов. Директор — Валентина Крутских. Выручка в 2022 году составила 71,9 млн руб. (в 2021-м — 69,3 млн руб.), чистая прибыль — 5,5 млн руб. (в 2021-м — 3,8 млн руб.).

Госпожа Крутских также владеет 7,17% ООО «Воронежавтогазсервис», совладельцем которого выступает Ирина Малютина (22,56%). До 2021 года госпожа Малютина была бенефициаром ООО «ТК «Автолайн+» и совладельцем ООО ГК «Автолайн» (15,8%), близких депутату гордумы Дмитрию Крутских.

В июне 2021 года арбитражный суд Воронежской области признал господина Крутских банкротом. Депутат сам инициировал процедуру в ноябре 2020 года, чтобы, как он рассказал «Ъ-Черноземье», законным способом освободиться от долга на 512,8 млн руб. по поручительству перед Промсвязьбанком.

Промсвязьбанку удалось включить в реестр кредиторских требований только 337,1 млн руб. долгов и 442,9 тыс. руб. «финансовых санкций». При этом фактически были удовлетворены только 0,1% требований кредитора — только сумма «санкций». Еще 25 тыс. руб. потребовалось потратить на вознаграждение управляющему. Тем не менее, после этого дело о банкротстве господина Крутских было закрыто.

Алина Морозова

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