Ненецкая слобода

Только что вернулась из Норильска наша очередная экспедиция по поиску потенциальных доноров костного мозга. Ее организовал созданный Русфондом Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ). Крайний Север — это всегда неожиданности. В прошлый приезд мы едва добрались до аэропорта сквозь «черную метель» и чудом улетели. Летом проще: снег почти растаял, а солнце с мая еще ни разу не заходило за горизонт. И сюрпризы были в основном приятные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Каменский

Фото: Юлия Кауль Алексей Каменский

Фото: Юлия Кауль

Из аэропорта Алыкель дорога направо ведет в Норильск и ко всем заводам. А нам налево — в порт Дудинка на Енисее. Тут заводов нет, а самая приметная деталь пейзажа — торчащие повсюду портовые краны. За ними — волнующаяся река шириной в несколько километров. Но Дудинка не только порт. Это город с 300-летней историей, бывшая столица. А главное — здесь много представителей местных народностей. Почему это важно?

— Вот, например, я, простая русская баба,— как всегда, доходчиво объясняет собравшимся дудинцам руководитель центра по привлечению потенциальных доноров Национального РДКМ Евгения Лобачева.— Таких, как я, в Тульской области много. Найти для меня донора костного мозга не очень тяжело. А вы — совсем другое дело.

Представителям небольших этнических групп очень сложно найти совместимых доноров. Поэтому включать таких людей в общую базу данных особенно важно. За этим мы в Дудинку и приехали.

Малые народы слушают внимательно, лица непроницаемы, но чувствуется, как по ходу лекции спадает напряжение.

— Мы сначала боялись,— призналась потом Анна Туманова, председатель Ассоциации малочисленных народов Таймыра Красноярского края, организатор встречи.— Про донорство костного мозга мы никогда не слышали, зато читали, как людей разбирают на органы. А оказалось, это донорство не страшно и очень нужно. В следующий раз больше людей приведу.

Но и сейчас из тех, кто подошел по возрасту (не старше 45), не вступил в регистр всего один человек. Остальные заполняют анкеты, «шкрябают палочкой у себя за щекой», как велела им Женя, и упаковывают биоматериал в конверт.

Большинство родственников тех, кто вступил сегодня в регистр, живут в окрестных деревнях или кочуют по тундре. Например, дядя и двоюродные братья ненца Дмитрия Кошкарева, ставшего потенциальным донором, управляются со стадом оленей в 1500 голов. Сейчас они ушли далеко на север, где меньше гнуса. К малым народам Севера не подступишься быстро — раньше осени Дима своими новыми знаниями с ними не поделится. Но осенью поделится обязательно.

И дело не только в малых народностях. Национальный состав Дудинки оказался гораздо разнообразнее, чем мы ожидали. Например, Туманова по матери долганка, а по отцу… немка. Семью ее отца выслали сюда в начале 1940-х. И это не исключение, в Норильске нам тоже встречались потомки депортированных немцев.

— А еще у нас тут много кавказцев, киргизов, даже вьетнамцы есть,— перечисляет Анна,— и получается смешанное потомство.

Это открывает для Национального РДКМ новый фронт работ. Смешанные национальности тоже должны быть в регистре — шансов найти «долгану-немцу» донора среди просто долган и немцев немного.

У нас было еще много лекций в Дудинке и Норильске. В отделе соцзащиты, в полиции, в отряде МЧС… Удивительны две вещи. Первая: насколько все-таки мало в России знают про костный мозг. Вторая: как легко местные жители, разобравшись, в чем дело, откликались на предложение помочь.

Уставшие после смены бойцы МЧС, возможно, не всю лекцию так уж внимательно слушали. А когда зашла речь о взятии буккального эпителия двумя специальными палочками, в заднем ряду тихонько заржали: «Одну палочку суем в рот, а другую куда?» Но на вопрос, кто вступит в регистр прямо сейчас, большинство решительно подняли руки.

Я потом спросил у одного из веселившихся:

— Скажи откровенно, что теперь? Ждешь и надеешься, что твои клетки кому-то подойдут? Или все же неохота, страшновато и лучше бы пронесло?

— А я и звонка не буду ждать, но и не боюсь,— серьезно ответил парень.— Мне без разницы. Но если надо будет, конечно же, помогу. Как иначе?

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rusfond.ru/issues/1061

Алексей Каменский, главный редактор Русфонда