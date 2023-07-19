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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 19 июля

Запоминающиеся кадры среды

Лесной пожар в Греции, затопленная улица в Индии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Афины, Греция. Местные жители помогают пожарным тушить горящий лес

Афины, Греция. Местные жители помогают пожарным тушить горящий лес

Фото: Reuters / Stelios Misinas

Найроби, Кения. Женщины несут сторонника оппозиции, убитого во время акции протеста против повышения налогов

Найроби, Кения. Женщины несут сторонника оппозиции, убитого во время акции протеста против повышения налогов

Фото: Reuters / John Muchucha

Крым. Пожар на военном полигоне «Старокрымский» в Кировском районе

Крым. Пожар на военном полигоне «Старокрымский» в Кировском районе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Прохожий прикрывается зонтом во время дождя

Москва. Прохожий прикрывается зонтом во время дождя

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Матхура, Индия. Буйволы рядом с моторикшей, ушедшей под воду из-за проливных дождей

Матхура, Индия. Буйволы рядом с моторикшей, ушедшей под воду из-за проливных дождей

Фото: Reuters / Sunil Kataria

Мадрид, Испания. Посетители парка Ретиро катаются на лодках

Мадрид, Испания. Посетители парка Ретиро катаются на лодках

Фото: Reuters / Guillermo Martinez

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Афины, Греция. Местные жители помогают пожарным тушить горящий лес

Фото: Reuters / Stelios Misinas

Найроби, Кения. Женщины несут сторонника оппозиции, убитого во время акции протеста против повышения налогов

Фото: Reuters / John Muchucha

Крым. Пожар на военном полигоне «Старокрымский» в Кировском районе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Прохожий прикрывается зонтом во время дождя

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Матхура, Индия. Буйволы рядом с моторикшей, ушедшей под воду из-за проливных дождей

Фото: Reuters / Sunil Kataria

Мадрид, Испания. Посетители парка Ретиро катаются на лодках

Фото: Reuters / Guillermo Martinez

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