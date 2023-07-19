Фото дня: 19 июля

Лесной пожар в Греции, затопленная улица в Индии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Афины, Греция. Местные жители помогают пожарным тушить горящий лес Фото: Reuters / Stelios Misinas Найроби, Кения. Женщины несут сторонника оппозиции, убитого во время акции протеста против повышения налогов Фото: Reuters / John Muchucha Крым. Пожар на военном полигоне «Старокрымский» в Кировском районе Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Москва. Прохожий прикрывается зонтом во время дождя Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Матхура, Индия. Буйволы рядом с моторикшей, ушедшей под воду из-за проливных дождей Фото: Reuters / Sunil Kataria Мадрид, Испания. Посетители парка Ретиро катаются на лодках Фото: Reuters / Guillermo Martinez Следующая фотография 1 / 6 Афины, Греция. Местные жители помогают пожарным тушить горящий лес Фото: Reuters / Stelios Misinas Найроби, Кения. Женщины несут сторонника оппозиции, убитого во время акции протеста против повышения налогов Фото: Reuters / John Muchucha Крым. Пожар на военном полигоне «Старокрымский» в Кировском районе Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Москва. Прохожий прикрывается зонтом во время дождя Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Матхура, Индия. Буйволы рядом с моторикшей, ушедшей под воду из-за проливных дождей Фото: Reuters / Sunil Kataria Мадрид, Испания. Посетители парка Ретиро катаются на лодках Фото: Reuters / Guillermo Martinez